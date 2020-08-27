Гостуризма просит Кабмин пересмотреть запрет на въезд для иностранцев до конца сентября

Государственное агентство развития туризма Украины просит Кабинет министров пересмотреть рамки запрета на въезд для иностранцев до конца сентября.

Об этом сообщила глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Такой запрет крайне негативно повлияет не только на туристическую, но и на авиационную и другие отрасли. Полный запрет для иностранцев на въезд в Украину может негативно повлиять на туристическую отрасль, которая уже пострадала от последствий пандемии COVID-19 и только сейчас начала восстанавливаться. Такой шаг также нивелирует положительные изменения и системную работу государственных структур по либерализации и снятия ограничений для посещения Украины", - написала Олеськив.

Она добавила, что в Государственное агентство развития туризма поступают многочисленные обращения от представителей туристического сообщества.

"Считаем целесообразным отменить такие меры, или, по крайней мере, максимально их смягчить, поскольку, по нашим данным, не было ни одного случая заболевания иностранных туристов в Украине в течение последних месяцев", - отметила Олеськив.