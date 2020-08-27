"Южная железная дорога" с начала года перевезла почти 18 миллионов тонн грузов
За семь месяцев 2020 года общая нагрузка регионального филиала "Южная железная дорога" "Укрзализныци" составила 17,89 млн тонн грузов. Среднесуточная нагрузка составляет 83,99 тыс.тонн.
Об этом сообщает Магистраль, передает БизнесЦензор.
Так, за январь-июль 2020 года на "Южной железной дороге" погружено 6,87 млн руды, 5,93 тонн зерновых, строительных грузов - 2,46 млн тонн.
Также за семь месяцев этого года в региональном филиале "Южная железная дорога" было погружено 452,86 тыс. жмыха, что на 18% больше, чем в прошлом году, и на 17% больше плана, 362 тыс. тонн продовольственных товаров, на 7% больше по сравнению с прошлым годом и на 11% больше плана.
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