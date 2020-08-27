Только списание долгов за газ позволит избежать повышения тарифов на коммунальные услуги, – Центр Разумкова

Для того, чтобы пройти наступающий отопительный период без срывов, необходимо решить проблему газовых долгов коммунальных предприятий.

Об этом говорится в проведенном Центром Разумкова социологическом исследовании, передает БизнесЦензор.

Исследование показало, что 90% украинцев против того, чтобы долги коммунальщиков за газ погашали за счет повышения тарифов на тепло. В таких условиях единственным способом финансовое оздоровление отрасли остается списание безнадежных долгов, считают эксперты.

Социологическая служба Центра Разумкова подвела итоги исследования "Отношение населения к возможности срыва отопительного сезона и роста коммунальных тарифов", проведенного в августе 2020 года. Собранные данные показывают, что каждый четвертый опрошенный ожидает перебоев тепла в наступающем отопительном периоде из-за накопленных коммунальными предприятиями долгов за газ и другие энергоносители.

В то же время 90% респондентов против того, чтобы долговые проблемы коммунальщиков были решены за счет повышения тарифов на тепло и другие коммунальные услуги.

"Единственный путь обеспечения стабильности, который будет поддержан потребителями и позволит успешно пройти отопительный период – это финансовое оздоровление коммунальных предприятий путем списания безнадежных долгов между участниками рынка", – сказал ведущий эксперт по вопросам энергетики Центра Разумкова Максим Белявский.

Решением должно стать именно списание долгов за газ между предприятиями и компаниями, а не фактической задолженности за газ населения. Исследование показало, что больше половины потребителей (54,4%) виступают против списання задолженности бытовых потребителей перед поставщиками коммунальных услуг. В то же время почти каждый пятый опрошенный за урегулирование долговой проблемы путем взаимозачета среди энергокомпаний.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3800-1, авторы которого предлагают провести взаимозачет долгов за газ среди компаний, участниц газового рынка для их финансового оздоровления накануне отопительного периода 2020-2021.