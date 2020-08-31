В Украине за сутки выявлено более 2 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 31 августа выявлено 2 141 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствую данные сайта СНБО Украины, передает БизнесЦензор.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в Украине составляет 121 215, количество летальных исходов – 2557 (за сутки – 30).

Наибольшее количество случаев коронавируса выявлено во Львовской области – 14 510, Киеве – 13 370, Черновицкой области – 10 303, Ривненской области – 9 182, Ивано-Франковской – 9 179.

Как сообщал БизнесЦензор, утром 29 августа в Украине было выявлено 2 481 заболевших за сутки Covid-19, этот показатель бьет рекорды второй день подряд. При этом 41 ранее заболевший умер, а 1 055 человек выздоровели.