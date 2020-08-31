Помпео заявил Зеленскому об обеспокоенности США по поводу китайских инвестиций в Украину
Госсекретарь США Майк Помпео заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому об обеспокоенности его страны инвестициями Китая в украинский промышленный сектор, в частности, намерениями приобрести предприятие "Мотор Сич" (Запорожье).
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Госсекретарь Помпео поднял вопрос об опасениях США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич", - говорится в распространенном сообщении госдепа о состоявшейся еще 26 августа телефонной беседе Помпео с Зеленским.
В сообщении также говорится, что стороны обсудили развитие событий в Беларуси, усилия Украины по борьбе с COVID-19 и вопросы "дипломатического урегулирования, связанного с российской агрессией на востоке Украины и восстановлением украинского суверенитета и территориальной целостности в Крыму".
Как писал БизнесЦензор, дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского подали новое заявление в АМКУ о покупке акций "Мотор Сичи". Компания Ярославского в качестве партнера китайцев сменила государственный "Укроборонпром", который ранее заявил об отказе от участия в сделке.
По какой схеме Ярославский может стать владельцем акций "Мотор Сич" читайте в нашем тексте.
После этого президент Зеленский потребовал от Кабмина, СНБО и СБУ проанализировать сделку с точки зрения влияния на безопасность государства. В свою очередь в СНБО заявили о риске незаконной передачи оборонных технологий при продаже "Мотор Сичи" Китаю. АМКУ продолжает расследовать продажу предприятия.
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Март 2020 года.
В России предлагают отменить все санкции в связи с коронавирусом.
Глава комитета российского Совета федерации по международным делам Константин Косачев считает, что международное сообщество должно отменить все взаимные санкции в связи с коронавирусом, падением цен на нефть и угрозой глобального экономического кризиса.
Основатель американской Blackwater ведет переговоры о покупке "Мотор Сичи", - WSJ.
Основатель частной военной компании (ЧВК) Blackwater (сейчас - Academi) и неофициальный советник президента Дональда Трампа Эрик Принс по поручению администрации президента США ведет переговоры о покупке объединения "Мотор Сич", чтобы не допустить контроль Китая над предприятием.
По данным источников Wall Street Journal (WSJ), Принс приезжал с этой целью в Украину 24-27 октября и посетил завод "Мотор Сич" в Запорожье, передает https://biz.censor.net/ со ссылкой на https://www.rbc.ru/business/05/11/2019/5dc1605f9a7947c659cf4899?from=newsfeed РБК .
Кроме того, в конце сентября, по данным издания, предприятие посетили поверенный в делах посольства США в Киеве Билл Тейлор и старший советник Пентагона по оборонной промышленности Украины Дональд Винтер.
Принс отказался комментировать информацию WSJ. В то же время представитель подконтрольной Принсу компании Frontier Services Group сообщил, что предприниматель заинтересован в инвестициях в Украину.
Источник: https://biz.censor.net/n3157909
А ведь вилла в Италии может и сменить хозяина. Да и бабло на валютных счетах может вдруг стать недоступным.
Я поддерживаю республиканцев, но только не лице гос. аппарата Дони, с его почти целиком провальной политикой.
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Что за холуйская натура - вечно хозяина искать?!
Ратектные военные технологии уже давно главное направление в военных технологиях-как самый точный и эффективный вид оружия поражающий врага на очень большом расстоянии. Москвичи тут-же успокоятся зная что на их город направленны 50 украинских ракет которые могут одновременно страртануть с разных уголоков Украины а так-же Черного и Азовского морей и которых и половину ихнее ПВО не собьет. Даже ядерного оружия не нужно. Погуглите как американские крылатые ракеты уничтожали укрепленные подземные авиаангары в Сирии
Ведь именно в деньги все упирается, которых у нас нет. Отсюда и Китай нарисовался.
Китаю завод тоже сам по себе не нужен. Им надо скопировать то что они ещё не умеют сами, и сманить специалистов какие ещё остались.
И России он ТЕПЕРЬ не нужен. Его двигатели она практически заместила (своих пока ещё не хватает на все 100%, но это дело пары лет).
А сама Украина не обеспечит его заказами.