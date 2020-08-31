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Помпео заявил Зеленскому об обеспокоенности США по поводу китайских инвестиций в Украину

Помпео заявил Зеленскому об обеспокоенности США по поводу китайских инвестиций в Украину

Госсекретарь США Майк Помпео заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому об обеспокоенности его страны инвестициями Китая в украинский промышленный сектор, в частности, намерениями приобрести предприятие "Мотор Сич" (Запорожье).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Госсекретарь Помпео поднял вопрос об опасениях США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич", - говорится в распространенном сообщении госдепа о состоявшейся еще 26 августа телефонной беседе Помпео с Зеленским.

В сообщении также говорится, что стороны обсудили развитие событий в Беларуси, усилия Украины по борьбе с COVID-19 и вопросы "дипломатического урегулирования, связанного с российской агрессией на востоке Украины и восстановлением украинского суверенитета и территориальной целостности в Крыму". 

Как писал БизнесЦензор, дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского подали новое заявление в АМКУ о покупке акций "Мотор Сичи". Компания Ярославского в качестве партнера китайцев сменила государственный "Укроборонпром", который ранее заявил об отказе от участия в сделке.

По какой схеме Ярославский может стать владельцем акций "Мотор Сич" читайте в нашем тексте. 

После этого президент Зеленский потребовал от Кабмина, СНБО и СБУ проанализировать сделку с точки зрения влияния на безопасность государства. В свою очередь в СНБО заявили о риске незаконной передачи оборонных технологий при продаже "Мотор Сичи" Китаю. АМКУ продолжает расследовать продажу предприятия.

Зеленський Володимир (2507) Китай (2122) Мотор Січ (209) США (4870) Помпео Майк (12)


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Топ коментарі
+12
Американцы брезгливо тыкают палкой в ЗеГниду
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31.08.2020 10:19
+7
До этих *****...ек ни как не дойдет , что в этой жизни , лучше держаться США . Как это делает ОАЭ и Израиль , и пофиг какой там строй Да не так демократично , как в свободной Белорусии , зато не бедствуем и врагам даем отпор
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31.08.2020 15:47
+6
Украине самой нужен Моторсич. Ведь он может выпускать реактивные двигатели к крылатым ракетам. Крылатая ракета имея дальность в 1-1.5 тыс км очень малозаметная и ее тяжело обнаружить(летит на сверхмалой высоте огиьбая рельеф)-вполне и сразу успокоит Россию с их вечными притязаниями на территорию Украины. Всего 100 таких ракет и по поводу российской агрессии можно не беспокоится. Стоить они будут максимум 200 млн баксов-это в много раз меньше чем каждый год разворовывается в Украине и вывозится за границу.
Ратектные военные технологии уже давно главное направление в военных технологиях-как самый точный и эффективный вид оружия поражающий врага на очень большом расстоянии. Москвичи тут-же успокоятся зная что на их город направленны 50 украинских ракет которые могут одновременно страртануть с разных уголоков Украины а так-же Черного и Азовского морей и которых и половину ихнее ПВО не собьет. Даже ядерного оружия не нужно. Погуглите как американские крылатые ракеты уничтожали укрепленные подземные авиаангары в Сирии
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31.08.2020 21:42
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Американцы брезгливо тыкают палкой в ЗеГниду
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31.08.2020 10:19 Відповісти
та там счас такие же клоуны сидят
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31.08.2020 11:00 Відповісти
Якщо клоуни продадуть "Мотор Січ" китайцям то США введуть санкції проти України.
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31.08.2020 10:32 Відповісти
...и правильно сделают
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31.08.2020 10:42 Відповісти
та пусть вводят после рашки уже все срут на их санкции
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31.08.2020 12:49 Відповісти
Да, россия уже обосралась со своими искандерами.

Март 2020 года.
В России предлагают отменить все санкции в связи с коронавирусом.



Глава комитета российского Совета федерации по международным делам Константин Косачев считает, что международное сообщество должно отменить все взаимные санкции в связи с коронавирусом, падением цен на нефть и угрозой глобального экономического кризиса.
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31.08.2020 14:28 Відповісти
Чем делать пустые заявления могли бы купить Мотор сич сами и вопрос бы решился к взаимному удовлетворению. А так ни нашим, ни вашим.
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31.08.2020 10:48 Відповісти
Они проявляли заинтересованнось, но зеленые, похоже, уже пообещали Мотор Сич кацапо-китайцам.

Основатель американской Blackwater ведет переговоры о покупке "Мотор Сичи", - WSJ.

Основатель частной военной компании (ЧВК) Blackwater (сейчас - Academi) и неофициальный советник президента Дональда Трампа Эрик Принс по поручению администрации президента США ведет переговоры о покупке объединения "Мотор Сич", чтобы не допустить контроль Китая над предприятием.
По данным источников Wall Street Journal (WSJ), Принс приезжал с этой целью в Украину 24-27 октября и посетил завод "Мотор Сич" в Запорожье, передает https://biz.censor.net/ со ссылкой на https://www.rbc.ru/business/05/11/2019/5dc1605f9a7947c659cf4899?from=newsfeed РБК .
Кроме того, в конце сентября, по данным издания, предприятие посетили поверенный в делах посольства США в Киеве Билл Тейлор и старший советник Пентагона по оборонной промышленности Украины Дональд Винтер.
Принс отказался комментировать информацию WSJ. В то же время представитель подконтрольной Принсу компании Frontier Services Group сообщил, что предприниматель заинтересован в инвестициях в Украину.

Источник: https://biz.censor.net/n3157909
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31.08.2020 14:32 Відповісти
Зелені здають оборонні технології Росії з Китаєм.
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31.08.2020 17:59 Відповісти
Так пусть америкосы альтернативу предложат, инвестиции закинут на Мотор Сич, купят и так далее. Простое "низзя" от них легко только порохом воспринималось.
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31.08.2020 12:12 Відповісти
какое его собачие дело инвестиции нам нужны как воздух
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31.08.2020 12:43 Відповісти
монстры проклятые когда они уже от нас отцепяться
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31.08.2020 12:45 Відповісти
пусть платят больше и себе забирают
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31.08.2020 12:47 Відповісти
Т.е. ЗЕлупок с первого раза не понял.

А ведь вилла в Италии может и сменить хозяина. Да и бабло на валютных счетах может вдруг стать недоступным.
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31.08.2020 13:45 Відповісти
а чего вы его не купили????
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31.08.2020 13:47 Відповісти
Помпео из той же породы коньюктурщиков, что и наши политиканы. И политику Дони, в том числе и торговую войну с Китаем он будет поддерживать до конца. Кроме этого он надеется после него занять его место.
Я поддерживаю республиканцев, но только не лице гос. аппарата Дони, с его почти целиком провальной политикой.
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31.08.2020 15:47 Відповісти
алексони , откуда такой умный нашелся ? Администрация Трампа самая эффективная администрация за последние 50 лет в США . То что он сделал за 4 года не удавалась ни одному президенту . Ты бы почитал для начала что Трампу удалось сделать в экономике США ., а потом уже выплевывал свой убогий коментарий , сторонник ты республиканцев . сразу видно далек от американских реалий .
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01.09.2020 04:32 Відповісти
Далёк - это несомненно. А во внешней политике она, эта администрация, тоже самая эффективная за этот же период времени?
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01.09.2020 11:03 Відповісти
во внешней политике ? несомненно . перезаключены экономические договоры в пользу США с Канадой Мексикой Японией , Китаем , Южной Кореей . Посланы на бюрократы нахлебники ВОЗ , ООН лишилась статей финансирования . Из пропутинской германии выводятся войска где приходилось оцтегивать гансам кучу денег за ни за што . В Польше создаеця американская военная база что логично и поляки куда более верные союзники чем немцы с французами . Плюс поляки становяця дистрибьютерами американского природного газа в Европе в ответ на попытку меркель продавать по Европе росийский газ лишив транзита Украину . Трамп не начал ни одного военного конфликта с участием Америки . Вынудил американские компании начать перенос бизнеса из Китая в другие , более лояльные к Америке страны не ворующие технологии . Признал столицей Израиля Иерусалим и перенес американское посольство в Иеруасалим . До него все амеркские президенты обещали сделать это , а яйца сделать оказались только у Трампа . Ну и летальное оружие Украине первым дала администрация Трампа ,а не демпартии которую вы тут так любите .

..
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01.09.2020 20:09 Відповісти
До этих *****...ек ни как не дойдет , что в этой жизни , лучше держаться США . Как это делает ОАЭ и Израиль , и пофиг какой там строй Да не так демократично , как в свободной Белорусии , зато не бедствуем и врагам даем отпор
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31.08.2020 15:47 Відповісти
Да что ты говоришь! Уж лет 6 придерживаемся, акуеть как богаты стали.
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31.08.2020 19:23 Відповісти
так не воруйте .
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01.09.2020 04:33 Відповісти
А ещё штатов держались Сомали и Ирак. Тоже примеры процветания.
Что за холуйская натура - вечно хозяина искать?!
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31.08.2020 20:12 Відповісти
Особливо Сомалі Там ще при совдепії радники були і чомусь совдепівські, а не американські.До речі зверніть увагу на Анголу. Послали на луй комуняк, Кубу, Рашку - живуть зараз краще Рашки.
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01.09.2020 10:18 Відповісти
Г-н Помпео, а не пошёл бы ты на йух?
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31.08.2020 19:24 Відповісти
Не, не так. Вот при парашенко все цвело и пахло шыкаладом!
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01.09.2020 08:51 Відповісти
Да, еще, китасы купили Мотор еще в 2016 году. При ком это было? Упс...
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01.09.2020 08:52 Відповісти
А що ж тепер продають? Чи в України дві Мотор-Січ? Нафіга киздіть.
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01.09.2020 10:11 Відповісти
Зеля всё сдаст Рахе.
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31.08.2020 20:26 Відповісти
Украине самой нужен Моторсич. Ведь он может выпускать реактивные двигатели к крылатым ракетам. Крылатая ракета имея дальность в 1-1.5 тыс км очень малозаметная и ее тяжело обнаружить(летит на сверхмалой высоте огиьбая рельеф)-вполне и сразу успокоит Россию с их вечными притязаниями на территорию Украины. Всего 100 таких ракет и по поводу российской агрессии можно не беспокоится. Стоить они будут максимум 200 млн баксов-это в много раз меньше чем каждый год разворовывается в Украине и вывозится за границу.
Ратектные военные технологии уже давно главное направление в военных технологиях-как самый точный и эффективный вид оружия поражающий врага на очень большом расстоянии. Москвичи тут-же успокоятся зная что на их город направленны 50 украинских ракет которые могут одновременно страртануть с разных уголоков Украины а так-же Черного и Азовского морей и которых и половину ихнее ПВО не собьет. Даже ядерного оружия не нужно. Погуглите как американские крылатые ракеты уничтожали укрепленные подземные авиаангары в Сирии
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31.08.2020 21:42 Відповісти
Хіба тільки ракети? Гелікоптери теж робити можна. Раз вже мотор доних є. Але ж купляють французьке.
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31.08.2020 21:48 Відповісти
Ну тогда пусть сама Америка вложит средства на модернизацию Моторсичи
Ведь именно в деньги все упирается, которых у нас нет. Отсюда и Китай нарисовался.
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01.09.2020 00:19 Відповісти
Ну і тупота.А чому про те,що гнидливі поросячі 9-ть разів відмовляли американському Blackwater з 2014-го,не писало ні одне українське видання?Не тому хіба,що барижничали моторами з китайцем Wang Jingом для окупантів?
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01.09.2020 08:47 Відповісти
Штука в том,что США он сам по себе не нужен. Единственное что интересует США - на дать завод Китаю. Собственно если завод вообще закроется, это будет так же обеспечивать интересы США, как и его покупка. (да пожалуй даже больше) И уж точно не в интересах США его модернизировать.

Китаю завод тоже сам по себе не нужен. Им надо скопировать то что они ещё не умеют сами, и сманить специалистов какие ещё остались.

И России он ТЕПЕРЬ не нужен. Его двигатели она практически заместила (своих пока ещё не хватает на все 100%, но это дело пары лет).

А сама Украина не обеспечит его заказами.
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01.09.2020 20:29 Відповісти
Китайцы купят ваш мотор сичь и разпилят его на металлолом . Ничего путного Китай ни в одной стране мира не построил . Все что они делают крадут технологии и вывозят к себе самое ценное .
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01.09.2020 04:36 Відповісти
Они купили ее в 2016. Вывезли технологии и построили завод под двигатели, который стоит в консервации с 2019 года.
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01.09.2020 08:57 Відповісти

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