Компания Ахметова выкупила отобранное у "Нафтогаза" месторождение за 650 миллионов (обновлено)
Компания Нефтегазгеоразведка, входящая в ДТЭК Рината Ахметова, стала победителем аукциона на изучение, опытно-промышленную разработку и добычу нефти, газа и конденсата на Будищанско-Чутовской площади в Полтавской области сроком на 20 лет с ценой 650,5 млн грн.
Об этом говорится в результатах торгов на площадке Prozorro.Sale, передает БизнесЦензор.
Аукцион организовано Госслужбой геологии и недр (Госгеонадра). Конечная ставка ДТЭК составила 650,5 млн грн, что на 0,5 млн грн больше конечной ставки государственной "Укргаздобычи" (входит в группу "Нафтогаз"). Начальная цена продажи лота была 81,56 млн грн.
Всего в аукционе участвовало пять компаний. Среди них:
- ЧАО "Укрнефтебурение" Игоря Коломойского, Виталия Хомутынника и Павла Фукса.
- ООО "Индепендент Энерджи Сервисез", которая принадлежит британской "Юкрейн Індепендент Енерджі Лімітед".
- ООО "Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лимитед" Вадима Новинского.
- АО "Укргаздобыча", которая входит в госкомпанию НАК "Натфогаз Украины"
- ООО "Нафтогазгеорозвідка", которая входит в ДТЭК Рината Ахметова.
В описании лота указано, что стоимость геологической информации составляет 6,89 млн грн (с НДС). Стоимость пакета аукционной документации – 72,55 тыс. грн (с НДС).
После аукциона в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" напомнили, что Госгеонедр издала приказ, послуживший основанием для отмены спецразрешения государственной компании на указанный участок в 2017 году на основании решения Полтавского областного совета.
По мнению "Нафтогаза", такие действия Госгеонедр были не обоснованы, а решение облсовета не содержит никаких подтверждающих документов, а базируется "на предвзятых обращениях отдельных депутатов". В связи с этим НАК продолжит оспаривать решение Госгеонедр в судах.
По данным компании, в 2011-2016 годах государственная компания инвестировала в освоение этой площади более 750 млн грн.
В частности, на Будищанско-Чутовском участке "Нафтогаз" выполнил комплекс 3D-сейсморазведочные, гравиметрические, магнитометрические, геохимические исследования, провел комплексную переобработку и переинтерпретацию всех имеющихся материалов, пробурил три продуктивных скважины, которые открыли три месторождения.
Кроме того, компания построила комплексные цифровые гидродинамические модели открытых месторождений и получила подтверждение оценки запасов открытых месторождений по системе SPE-PRMS.
Будищанской-Чутовская площадь нефтегазоносных недр расположена на территории Чутовского и Полтавского районов Полтавской области. Областной центр Полтава находится в 15 км к юго-западу от площади.
Виды полезных ископаемых: нефть, природный газ, конденсат. Вид пользования недрами и срок, на который предоставляется разрешение: геологическое изучение нефтегазоносных недр, в том числе опытно-промышленная разработка месторождений с последующей добычей нефти, газа (промышленная разработка месторождений), 20 лет.
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, теперь гудок будет грабить ,
Пока ограбляемые заняты руснёй,
Которую гудок пригласил в Украину,
Спасибо, отдельное, Порошенко,
За то, что смешал с дерьмом
Гражданскую инициативу и закрепил
Право судейских мразей
Даже якобы английская Регал петролиум корпорейшн-она принадлежит Новинскому.
Думаю эти 3 олигарха порешали заранее кому достанется и что давить ценой на "аукционе" друг-друга не будут.
Все эти конкурсы где участвуют ТОЛЬКО украинские компании-это профанация. Иностранцев тупо не допустили. А так цена была-бы еще в 10 раз больше
https://opendatabot.ua/c/35665790
Свободу граждан, в том числе экономическую, на свободное предпринимательство, конкуренцию,права потребителей и трудящихся получать справедливую рыночную цену и качесво товара в условиях сговора власти и монополистов,защиту права государственной и частной собственности, ведь власть продает не свое имущесво (кстати которое она с успехом делает, например Президент продал свой дом 300 м.кв.на 10 сотках под Киевом за 13 милл.грн.пусть дом стоит 12 миллн,тогда 10 соток земли стоит 1 милл.значит 1 га - 100 милл.грн.а власть продает 17, 5 тыс.га гос.земли за 680 миллн. по 39 тыс.грн. за 1 га это в 25 раз дешевле, чем свою землю, но государево дело заключается не распродаже ,а экономической безопасности страны, чем лучше условия для предпринимательства, тем больше люлей заняты в бизнесе и имеют нормальную работу, тем больше конкуренция, нет перекоса в монопольных ценах нет коррупции и растрат в бюджете поступает больше налогов в бюджет, чем меньше свобод,больше безработица тем больше надо тратить с бюджета),а государственное принадлежащее владельцам, а владельцы это народ , который избирает власть для эфективного управления , а не владения гос.имуществом и если власть не может зарабатывать на гос.активах она должна уйти в отставку или предложить населению забрать свои доли, а населению самому решать, что делать с акциями или продать и заплатить налог или участвовать в бизнесе, инвестируя в разработку месторождения.
Учитывая что это перспективное месторождение то это минимум 10 миллрд.кубов газа и если добывать 20 лет то это в среднем по 0,5 миллрд.куб. в год, а на начальном этапе пусть 200 милл.куб. учитывая , что себестоимость примерно 100$ за 1 тыс.куб.без НДС, то нужно инвестировать на начальном этапе в оборудование примерно 30% от себестоимости и минимальные 20% оборотных должны быть у инвестора на зарплаты , тоесть что бы начать бизнес помимо выкупа месторождения надо (200 миллн.куб.газа ÷1 тыс.х100 $ х 50% получается) минимум 10 миллн. $, сумма небольшая для 40 миллн.населения , это по 25 центов.
Рыночная цена газа не считая транпортировки примерно 270 $куб, значит прибыль за вычетом себестоимости 100 $ , 170 $, минус НДС с учетом входного примерно 40$,получается прибыль 130 $ с 1 тыс.куб, а за 20 лет добыча модет быть 10 миллрд.куб минимум, значит прибыль до налога 1,300 миллн. $ минус налог на прибыль 18% , числая прибыль за 10 лет 1,066 миллн. $ с учетом 40 миллн.учасников это 26 $ на чеоовека, сумма небольшая, но если надо инвестировать в выкуп месторождения и инвестиции, что бы добыча пошла, то это меньше 1 $, а учитывая если месторождение выкупипят олигархи и власть, то платить населению прийдется дороже, монополисты будут продавать не по 270, а по 500 $, и это только на 1 месторождении, а если они все приватизируют, а Украина потребляет 25 миллрд.куб, то это как минимум экономика будет переплачивать монополистам по 200 $ за 1 тыс.куб. -это 5 миллрд. $, в год, так что лучше конкурентная рыночная экономика с многими владельцами и населебние будет иметь пусть небольшую прибыль и налоги в бюджет, чем дырку в бюджете и вывоз прибыли за границу в офшоры олигархами.
Тов. Ринат теперь и нефть....
Может не выделыватьтся, отдать ему всё и поставить премьер-министром?