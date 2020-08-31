Цены на автогаз в крупнейших сетях АЗС достигли 12 гривен за литр

Розничные сети АЗС за месяц (с 31 июля по 31 августа) повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-55 копеек за литр, в результате, средняя цена автогаза выросла до 12 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Самый большой рост цен зафиксирован на станциях UPG, где цены выросли на 55 коп. – с 11,50 до 12,05 грн/л.

Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, за август повысила цены в среднем на 26-28 копеек – до 11,43-11,44 грн/л.

Сети WOG и ОККО повысили цены сжиженный газ на 14 и 13 коп. – до 12,62 грн/л и 12,64 грн/л соответсвенно.

Сеть Glusco повысила цены на 30 копеек – до 12,20 грн/л.

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На станциях "БРСМ-Нафта" автогаз подорожал на 26 коп. – до 12,23 грн/л.

Сети KLO и Chipo подняли цены на 15 и 32 копеек за лит р – соответственно до 12,59 грн и 11,64 грн/л.

Такие сети как "Параллель", AMIC, Shell, SUN OIL, Mango, Motto и другие повысили цены на 10-35 коп./л.