Портфель неработающих кредитов юрлиц в "Ощадбанке" за полгода сократился на 26%

Объем неработающих кредитов (NPL) в государственном "Ощадбанке" по итогам января-июня 2020 года сократился на 21% – до 60,9 млрд грн, в том числе портфель NPL юридических лиц уменьшился на 26% (до 56 млрд грн), а физических лиц – вырос на 7%, до 5,1 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, работающий кредитный портфель юрлиц в "Ощадбанке" за соответствующий период увеличился на 2%, до 53 млрд грн, а физлиц – на 7%, до 6,9 млрд грн.

Указывается, что по состоянию на 1 июля доля неработающих кредитов в портфеле юрлиц "Ощадбанка" составляла 51%, а в кредитном портфеле физлиц – 47%.

По данным Минфина, 86,2% NPL юрлиц и 68,1% NPL физлиц покрываются кредитным риском в соответствии с постановлением Национального банка Украины №351.

По итогам января-июня 2020 года "Ощадбанк" провел реструктуризацию неработающих кредитов на 7,89 млрд грн (по закону о финансовой реструктуризации на 887 млн грн) и еще на 25,06 млрд грн NPL списал за счет резервов, уточняется в сообщении.

Кроме того, банк уменьшил просроченную задолженность на 772 млн грн за счет принятия залога на баланс, на 52 млн грн – путем реализации залога по неработающим кредитам и на 898 млн грн – путем ее погашения собственными средствами.

Согласно данным Минфина, портфель неработающих кредитов "Ощадбанка" состоит из займов, выданных бизнесу, специализирующемуся на операциях с недвижимым имуществом (37,1%), на производстве пищевых продуктов (31%), поставках электроэнергии и газа (8,6%), а также представителям сферы оптовой торговли (7,9%) и производства автотранспорта (3,2%).

Как сообщалось, в целом за первое полугодие госбанки Украины сократили объем NPL на 6,1 млрд грн – до 391 млрд грн, в частности, "Укргазбанк" – на 10% (до 8,4 млрд грн), "Ощадбанк" – на 21% (до 60,9 млрд грн), тогда как в "Приватбанке" этот показатель вырос на 4% (до 247,8 млрд грн), а в "Укрэксимбанке2 – на 5% (до 72,7 млрд грн).

"Ощадбанк" основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов "Ощадбанк" занимал 2 место (272,171 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.