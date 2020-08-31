Минимальная пенсия с 1 сентября вырастет до 2 000 гривен, – Пенсионный фонд

Повышение размера минимальной заработной платы с 1 сентября с 4 723 грн до 5 000 грн является основанием для перерасчета минимальной пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж более 35 лет для мужчин и 30 лет – для женщин.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, передает БизнесЦензор.

"Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, вырастет с 1 889,20 грн (4 723 грн х 40%) до 2 000 грн (5 000 грн х 40%)", – сказано в сообщении.

По данным Пенсионного фонда, минимальную пенсию получает 1,6 млн пенсионеров, именно их затронет повышение выплат с сентября.

"Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в минувшую субботу резидент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, который устанавливает размер минимальной заработной платы с 1 сентября в 5 тыс. грн.