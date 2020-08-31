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Минимальная пенсия с 1 сентября вырастет до 2 000 гривен, – Пенсионный фонд

Минимальная пенсия с 1 сентября вырастет до 2 000 гривен, – Пенсионный фонд

Повышение размера минимальной заработной платы с 1 сентября с 4 723 грн до 5 000 грн является основанием для перерасчета минимальной пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж более 35 лет для мужчин и 30 лет – для женщин.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, передает БизнесЦензор.

"Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, вырастет с 1 889,20 грн (4 723 грн х 40%) до 2 000 грн (5 000 грн х 40%)", – сказано в сообщении.

По данным Пенсионного фонда, минимальную пенсию получает 1,6 млн пенсионеров, именно их затронет повышение выплат с сентября.

"Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в минувшую субботу резидент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, который устанавливает размер минимальной заработной платы с 1 сентября в 5 тыс. грн.

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На 111 грн, да и то только тем у кого 35+ лет страхового стажа.
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31.08.2020 18:52 Відповісти
Цензор, не гону тупую пургу. Минималка сейчас 1712 грн. Тоесть это повышение совершенно не коснется 6 млн инвалидов и тех пост советских пенсов у которых нет 35 лет оф. страхового стажа
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31.08.2020 21:38 Відповісти
Уже при зелёной власти - https://www.unn.com.ua/ru/news/1848010-bilsh-nizh-10-mln-ukrayintsiv-zhivut-za-mezheyu-bidnosti-goncharuk Более 10 млн украинцев живут за чертой бедности. https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/u-83-pensionerov-pensii-nije-projitochnogo-minimuma-minsots#_blank У 83% пенсионеров пенсии ниже прожиточного минимума .
http://mignews.com/news/240814_155524_61848.html#_blank Пенсии из Украины в Израиле. От 500 шек. (минимальная) до 1500-2000 шек. и выше, в зависимости от стажа (суммарного в СССР, СНГ), зарплаты, льгот . - Израильский шекель равно 8,20 Украинская гривна. Минимальная Украинская пенсия в Израиле 4 100 грн.. Что изменится?
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01.09.2020 08:54 Відповісти
Зеленский опять все обманул, он подписал документ о гарантиях защиты детей инвалидов и инвалидов с детства, но в итоге у них пенсия так и осталась 1712
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01.09.2020 13:45 Відповісти
какой ужас!!! как на такие деньги можно выжить??? это ниже черты бедности. пенсионеры на эти деньги могут купить себе только веревку и мыло...
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01.09.2020 13:48 Відповісти

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