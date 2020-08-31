Ривненская ОГА закупит 18 школьных автобусов "Богдан" по 1,9 миллиона за штуку

Ривненская облгосадминистрация до 1 октября 2020 года получит 18 школьных автобусов "Богдан", которые должно поставить ООО "Киевский республиканский Автоцентр" по условиям выигранного им тендера.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно информации на портале ProZorro, соответствующий договор на сумму 33,92 млн грн заключен сторонами 31 августа (стоимость одного автобуса – 1,89 млн грн с НДС). Ожидаемая сумма закупки составляла 34,2 млн грн.

Вторым участником торгов был Торговый дом "Эталон-Авто", предлагавший автобусы "Эталон" производства Черниговского автозавода за 34,029 млн грн.

ООО "Киевский республиканский Автоцентр" – официальный дилер Минского автозавода (Беларусь), но реализует и автобусы "Богдан".

Как сообщалось, в конце ноября 2019 года правительство одобрило направление 1,9 млрд грн на реализацию комплексной госпрограммы улучшения качества образования в школах, в том числе ожидалось приобретение 430 новых автобусов для подвоза школьников в селах.