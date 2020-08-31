EASA разрешила Украине увеличить количество маршрутов над Черным морем, – "Украэрорух"

Агентство Европейского cоюза по безопасности полетов подтвердило высокий уровень безопасности, которую гарантирует Украина в воздушном пространстве над Черным морем.

Об этом говорится в сообщении "Украэроруха" в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сегодня Агентство Европейского союза по безопасности полетов (European Union Aviation Safety Agency - EASA) опубликовало обновленный Информационный бюллетень по безопасности полетов EASA SIB 2015-16R3 (Safety Information Bulletin) по безопасному использованию 6 маршрутов (L851, M856, M860, M854, M435, M861 ). Эти маршруты EASA рекомендует пользователям воздушного пространства для планирования полетов над Черным морем, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегирована Украине", - сказано в сообщении.

В заключении EASA речь идет исключительно о маршрутах в воздушном пространстве над Черным морем, которые не затрагивают территорию Автономной республики Крым. Воздушное пространство над АРК и территориальными водами остается закрытым для полетов воздушных судов.

Рекомендации от EASA базируются на результатах мониторинга эффективности введенных Украиной специальных процедур и отсутствия случаев негативного влияния на безопасность полетов.

С 27 августа 2015 года, на основании анализа безопасности полетов (так называемый Safety Case) внедрены специальные процедуры планирования полетов и использования воздушного пространства с применением поэтапного подхода к нормализации полетов над открытым морем в районе полетной информации Симферополь.

С 27 августа 2015 года по 26 августа 2020 года авиаперевозчики осуществили почти 100 тыс. рейсов в Симферопольском районе полетной информации. Среди авиакомпаний, выполняющих полеты, используя специальные процедуры, кроме украинских авиакомпаний, также: Georgian Airways (Georgia), Air Arabia (UAE), United Parcel Service Company (США), Fly Dubai (UAE), Condor Flugdienst GmbH (Германия), Qatar Airways и другие.

В настоящее время ведется активная работа по привлечению иностранных перевозчиков к выполнению полетов через воздушное пространство под ответственностью Украины. Проведен анализ использования воздушного пространства над открытым морем и определены потенциально привлекательные для эксплуатантов участки маршрутов обслуживания воздушного движения под ответственностью Украины. Их эффективность характеризуется снижением затрат на топливо и уменьшения времени пребывания в полете, что означает также меньший уровень выбросов СО2.

Следовательно, по результатам моделирования сформированы адресные предложения в таких авиакомпаний, как Qatar Airways, Emirates Airline, British Airways, Turkish Airlines, Lufthansa Airlines, China Southern Airlines, Juneyao Airlines, Etihad, SCAT Airlines, а также к представителям авиационных властей Объединенных Арабских эмиратов, Китайской Народной Республики и Республики Казахстан.