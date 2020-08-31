В фонде борьбы с коронавирусом не осталось денег на средства защиты для учителей, – министр

Министерство образования и науки не получило никаких средств из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 общим объемом 66 млрд грн.

Об этом и.о. министра образования Сергей Шкарлет заявил на брифинге о начале нового учебного года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Из COVID ничего не было выделено, заявка наша есть на 2 с чем-то миллиарда, но пока ничего не было выделено. Возможно, в октябре будет, когда будет перераспределение. Фонд COVID сегодня пуст, там нет ни копейки", – сказал Шкарлет, отвечая на вопрос, сколько денег выделено из Фонда борьбы с COVID-19 именно на безопасность педагогов.

По словам министра, Минобразования внесло бюджетное предложение по расходам на санитарную защиту педагогов на следующий год.

"Мы предусмотрели на следующий год, по крайней мере, подали бюджетное предложение на новую субвенцию по санитарной защите, это где-то 13,3 млрд грн", – сказал и.о. министра.

Как сообщалось, по данным Минфина, Кабмин распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 еще в конце июля.

В том числе 16 млрд грн выделено для системы здравоохранения, 7 млрд грн – для финансирования фонда по безработице. Еще 1,2 млрд выделено Минсоцполитики для физических лиц предпринимателей, которые не могут работать из-за карантина и имеют детей в возрасте до 10 лет. Также 2,5 млрд направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

Кроме того, 35 млрд грн Кабмин направил на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.