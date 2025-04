Показатели американских индексов Dow и S&P 500 в августе стали лучшими за 36 лет

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 завершили торги в последний день лета "в минусе", при этом Nasdaq Composite обновил рекордный максимум в 41-й раз с начала текущего года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Dow Jones в минувшем месяце увеличился на 7,6%, S&P 500 - на 7%. Это лучший показатель за август, соответственно, с 1984 года и с 1986 года, отмечает MarketWatch. Месячный подъем Nasdaq составил 9,6%, в результате индекс зафиксировал лучший прирост за август за последние двадцать лет.

За последние пять месяцев Dow Jones подскочил на 29,7% - самое существенное повышение за данный период с июля 2009 года. Рост S&P 500 составил 35,4%, что стало максимальным пятимесячным увеличением с октября 1938 года. Nasdaq взлетел на 52,9% - наилучший показатель с марта 2000 года, по данным Dow Jones Market Data.

Позитивом для рынка выступают ожидания скорого получения вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

"В течение следующих восьми недель у нас будет множество объявлений о вакцине. Если все они будут положительными, это превзойдет все новости", - полагает главный рыночный аналитик Prudential Financial (SPB: PRU) Куинси Кросби.

Кроме того, в последние дни оптимизм инвесторов был поддержан заявлениями Федеральной резервной системы.

Председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе объявил о гибкой форме таргетирования инфляции в качестве ключевого результата пересмотра денежно-кредитной политики. В заявлении о долгосрочных целях и стратегии денежно-кредитной политики Федрезерв выражает приверженность задаче реагирования на рост уровня безработицы, что также укрепляет его приверженность цели ускорения инфляции.

"Мы ожидаем, что целевая ставка по федеральным фондам останется неизменной как минимум в ближайшие три года", - говорится в сообщении Julius Baer.

"ФРС подтвердила, что ставки будут низкими надолго, насколько хватит глаз, - сказал руководитель отдела Aberdeen Standard Investments Ричард Данбар. - Наряду с этим подтверждением дешевых денег и низких ставок мы только что пережили сезон отчетностей, который в США оказался намного лучше, чем предполагалось".

В понедельник начались торги акциями Apple Inc. (SPB: AAPL) и Tesla Inc. (SPB: TSLA) после сплита. Цена бумаг Apple выросла на 3,4%.

Капитализация Tesla за день подскочила на 12,6% и достигла рекорда на фоне высокой активности торгов. Объем сделок составил 115,1 млн акций по сравнению со средним показателем в 73,4 млн.

С 31 августа акции Exxon Mobil (SPB: XOM), Pfizer Inc. (SPB: PFE) и Raytheon Technologies Corp. были выведены из расчета индекса Dow Jones в рамках самого крупного за семь лет пересмотра его состава. Вместо них в состав индикатора включены бумаги разработчика "облачных" сервисов Salesforce.com, биофармацевтической компании Amgen (SPB: AMGN) и промышленно-технологической корпорации Honeywell International (SPB: HON).

Котировки акций Exxon Mobil по итогам торгов снизились на 1,8%, Pfizer - на 0,3%, Honeywell International - на 1,7%, Raytheon Technologies - на 2%. Между тем бумаги Amgen подорожали на 0,1%, Salesforce.com - на 0,6%.

Наиболее существенно среди компаний, акции которых входят в расчет Dow Jones, опустилась стоимость медийной компании Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 2,7%, авиакосмической Boeing Co. (SPB: BA) - на 2,3%, а также банка JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 2,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 223,82 пункта (0,78%) - до 28430,05 пункта.

Standard & Poor's 500 за день уменьшился на 7,7 пункта (0,22%), составив 3500,31 пункта.

Между тем значение Nasdaq Composite по итогам торгов поднялось на 79,82 пункта (0,68%) - до 11775,46 пункта.