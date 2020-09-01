Маск стал третьим в списке самых богатых людей мира благодаря росту акций Tesla
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg.
Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает БизнесЦензор.
Состояние Маска превысило $115 млрд. На четвертую строчку рейтинга он поднялся 17 августа. Состояние Маска растет благодаря резкому подорожанию акций компании Tesla. По подсчетам агентства, с начала года их стоимость выросла почти на 500%, а состояние основателя компании увеличилось на $87,8 млрд.
Рейтинг богатейших людей мира по данным Bloomberg:
Джефф Безос (Amazon) — $202 млрд,
Билл Гейтс (Microsoft) — $125 млрд,
Илон Маск (Tesla и SpaceX) — $115 млрд,
Марк Цукерберг (Facebook) — $111 млрд,
Бернар Арно (Louis Vuitton Mot Hennessy) — $85,7 млрд.
В рейтинге, порог входа в который составляет $4,63 млрд, находится только один человек с украинским гражданством – Ринат Ахметов. Состояние Ахметова оценили в $5,63 миллиардов.
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