Маск стал третьим в списке самых богатых людей мира благодаря росту акций Tesla

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg.

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает БизнесЦензор.

Состояние Маска превысило $115 млрд. На четвертую строчку рейтинга он поднялся 17 августа. Состояние Маска растет благодаря резкому подорожанию акций компании Tesla. По подсчетам агентства, с начала года их стоимость выросла почти на 500%, а состояние основателя компании увеличилось на $87,8 млрд.

Рейтинг богатейших людей мира по данным Bloomberg:

Джефф Безос (Amazon) — $202 млрд,

Билл Гейтс (Microsoft) — $125 млрд,

Илон Маск (Tesla и SpaceX) — $115 млрд,

Марк Цукерберг (Facebook) — $111 млрд,

Бернар Арно (Louis Vuitton Mot Hennessy) — $85,7 млрд.

В рейтинге, порог входа в который составляет $4,63 млрд, находится только один человек с украинским гражданством – Ринат Ахметов. Состояние Ахметова оценили в $5,63 миллиардов.