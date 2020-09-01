Поставки нефти в Беларусь из РФ в сентябре составят 1,45 миллиона тонн

Поставки нефти на белорусские НПЗ в сентябре составят чуть более 1,6 млн тонн, сообщила пресс-служба концерна "Белнефтехим".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина передает БизнесЦензор.

"Общий объем поставок нефти в сентябре запланирован в объеме 1,606 млн тонн, в том числе из России по "Дружбе" - 1,45 млн тонн", - сказал представитель пресс-службы.

В общем объеме поставок 156 тыс. тонн составят танкерные поставки, в том числе в ближайшие дни ожидается прибытие танкера с 80 тыс. тонн от ГНКАР, добавил представитель концерна.

26 августа "Белнефтехим" подтвердил покупку очередной партии нефти у Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР). Прибытие танкера в украинский порт Южный ожидается 2-4 сентября.

Концерн "Белнефтехим" 13 августа сообщал, что белорусские НПЗ в 2020 году планируют переработать не менее 16-16,5 млн тонн нефти против 18 млн тонн в 2019 году. Снижение объемов нефтепереработки в Белоруссии связано с отсутствием поставок нефти из РФ в первом квартале 2020 года. В связи с этим Белоруссия начала альтернативный импорт танкерной нефти, осуществлялись поставки из Норвегии, Саудовской Аравии, Азербайджана и США.