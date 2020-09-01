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Мэр Тернополя заболел коронавирусом после отказа городских властей усилить карантин

Мэр Тернополя заболел коронавирусом после отказа городских властей усилить карантин

Городской голова Тернополя Сергей Надал сообщил что заразился коронавирусом.

Об этом Надал написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Получил результаты теста на COVID19. Тест подтвердил эту болезнь", - сообщил он.

Надал планирует в течение ближайших двух недель планирует работать из дома в режиме жесткой самоизоляции. Он также отметил, что в настоящее время, кроме него, ни один из заместителей, руководителей коммунальных учреждений и управлений горсовета не инфицирован коронавирусом.

Как сообщал БизнесЦензор, городские советы Тернополя и Луцка, где по решению Центральной комиссии ТЭБ и ЧС с сегодняшнего дня введен "красный" уровень эпидемиологической угрозы и ужесточены карантинные ограничения, отказались исполнять это решение.

3 августа депутаты Тернопольского городского совета на внеочередной сессии приняли решение "обязать исполнительные органы городского совета, предприятия, учреждения и организации обеспечить надлежащее функционирование учреждений дошкольного образования, общественного транспорта и жизнедеятельность Тернопольской городской территориальной общины, в соответствии с решениями местной комиссии ТЭБ и ЧС".

Также горсовет рекомендует субъектам хозяйственной деятельности осуществлять свою деятельность в соответствии с решениями вышеупомянутой местной комиссии, а органам Национальной полиции – не совершать действий по привлечению к ответственности субъектов хозяйствования за нарушение установленного по решению Центральной комиссии ТЭБ и ЧС карантина.

"Тернопольчане просят обеспечить их конституционные права, в том числе право на труд. Ведь отнесение Тернополя в "красной" зоне не соответствует никаким показателям. Остановить работу города мы не можем", – сказал городской голова Сергей Надал.

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