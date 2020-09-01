Мэр Тернополя заболел коронавирусом после отказа городских властей усилить карантин

Городской голова Тернополя Сергей Надал сообщил что заразился коронавирусом.

Об этом Надал написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Получил результаты теста на COVID19. Тест подтвердил эту болезнь", - сообщил он.

Надал планирует в течение ближайших двух недель планирует работать из дома в режиме жесткой самоизоляции. Он также отметил, что в настоящее время, кроме него, ни один из заместителей, руководителей коммунальных учреждений и управлений горсовета не инфицирован коронавирусом.

Как сообщал БизнесЦензор, городские советы Тернополя и Луцка, где по решению Центральной комиссии ТЭБ и ЧС с сегодняшнего дня введен "красный" уровень эпидемиологической угрозы и ужесточены карантинные ограничения, отказались исполнять это решение.

3 августа депутаты Тернопольского городского совета на внеочередной сессии приняли решение "обязать исполнительные органы городского совета, предприятия, учреждения и организации обеспечить надлежащее функционирование учреждений дошкольного образования, общественного транспорта и жизнедеятельность Тернопольской городской территориальной общины, в соответствии с решениями местной комиссии ТЭБ и ЧС".

Также горсовет рекомендует субъектам хозяйственной деятельности осуществлять свою деятельность в соответствии с решениями вышеупомянутой местной комиссии, а органам Национальной полиции – не совершать действий по привлечению к ответственности субъектов хозяйствования за нарушение установленного по решению Центральной комиссии ТЭБ и ЧС карантина.

"Тернопольчане просят обеспечить их конституционные права, в том числе право на труд. Ведь отнесение Тернополя в "красной" зоне не соответствует никаким показателям. Остановить работу города мы не можем", – сказал городской голова Сергей Надал.