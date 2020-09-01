БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
4 360 40

У экс-главы "Укроборонпрома" Букина нашли незадекларированную квартиру за $700 тысяч. ВИДЕО

Бывший гендиректор ГК "Укроборонпром" Павел Букин не указал в своих декларациях гражданскую жену Ольгу Курчинскую и якобы подаренную ей четырехкомнатную квартиру в новостройке стоимостью $700 тысяч.

Об этом говорится в сюжете Леси Ивановой для программы "Наши Деньги с Денисом Бигусом", передает БизнесЦензор.

На протяжении последних пяти лет работы в оборонном концерне Павел Букин отмечал в своих декларациях, что не имеет ни жены, ни детей, а живет то у родителей, то на съемной квартире.

Однако прошлой осенью НАБУ по САП сообщили Букину о подозрении в недостоверном декларированием. Следствие установило, что Букин не задекларировал доходы, недвижимость и автомобили, которые были собственностью его гражданской жены.

Речь идет об Ольге Курчинской и ее квартире в новостройке по адресу Механизаторов (Шаповала) 2. Это 4-комнатная квартира, площадью 170 кв. м. Курчинсакая получила в собственность в 2015 году по договору дарения.

По словам бывшей гражданской жены экс-собственника квартиры Оксаны Левченко, перед этим Курчинская вместе с Букиным и двумя детьми арендовали указанное помещение. Левченко рассказала, что Букин и Курчинская жили семьей, одного из детей они называли общим сыном.

Собственно в сам договор аренды была вписана вся семья, расплачивался за аренду на год вперед сам Букин, а также электронику в доме якобы приходили чинить рабочие с ГК "Укрспецэкспорт" (компания из структуры концерна "Укроборонпром", которую Букин возглавлял в 2015 -2018 годах).

Осенью 2015, рассказала Левченко, арендаторы согласились выкупить квартиру. Цену согласовали в около 700 тыс долл. - более 300 тыс. долл. стоила сама квартира в новостройке и столько же, утверждает Левченко, она вложила в ремонт, мебель и технику. Однако процесс затягивался, поскольку Оксана хотела официальную продажу, а "покупатели" предлагали оформить передачу права собственности в силу договора дарения.

"Когда впервые заикнулись о договоре дарения, вот мы с ней тогда рассорились в ресторане, - вспоминает Левченко. - Она дарственную предложила потому, что они типа исчерпали лимит ... ну ... покупок, различных, как это, движений по недвижимости", - сказал Левченко.

В конце концов квартиру таки переоформили через дарственную.

Как сообщал БизнесЦензор, детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему гендиректору ГК "Укроборонпром" Павлу Букину о подозрении в внесении недостоверных сведений в декларацию госчиновника.

Букин уволен с должности главы "Укроборонпрома" в конце августа 2019 года указом президента. Возглавлял госконцерн с конца апреля 2015 года.

Укроборонпром (752) Букін Павло (7)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+4
такой не мог воровать....
У экс-главы "Укроборонпрома" Букина нашли незадекларированную квартиру за $700 тысяч - Цензор.НЕТ 4275
показати весь коментар
01.09.2020 13:01
+3
Этапалитическиерипресии!!!Окливиталипатриота!!!Слава Свынарчукам!Слава Питруликсеичу!Смерть зебилам!
показати весь коментар
01.09.2020 12:49
+3
А кто же его назначил ?
Странный вопрос , тот же кто и Свинарчуков ... вор назначил воров чтобы воровать кодлой и объединиться круговой порукой.
У экс-главы "Укроборонпрома" Букина нашли незадекларированную квартиру за $700 тысяч - Цензор.НЕТ 3891
показати весь коментар
01.09.2020 15:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кто бы сомневался... стакой-то харей
показати весь коментар
01.09.2020 12:07 Відповісти
400 тысяч долларов ремонт квартиры под арендаторов?
самое дорогое, что есть в квартире - это кухня и санузлы! что из этого может стоить таких денег? статья - фиерический тупорылый бред расчитаный на тупой охлос
показати весь коментар
01.09.2020 17:01 Відповісти
Вообще не понятно, почему то имущество, которое есть у чиновников и которое зарегистрировано в Украине надо вносить вручную. Ведь можно все, что зарегистрировано - вносить автоматом. А декларировать надо только то, чего нет в базах - всякие там часы да картины, суммы наличных.
показати весь коментар
01.09.2020 12:09 Відповісти
"гражданская жена" - как благородно звучит)))
показати весь коментар
01.09.2020 12:14 Відповісти
и благодарно.
показати весь коментар
01.09.2020 16:07 Відповісти
А у министра обороны не нашли 12 зарубежных счетов. И ничего: не нашли, значит ничего нет
показати весь коментар
01.09.2020 12:31 Відповісти
Отстаньте от сиротки.Ни семьи,ни жилья.Как оно бедное прозябало все эти годы каторжной работы в Укроборонпроме?
Эту свинью не увольнять надо было,а в окопы-тестировать продукцию своего предприятия.
показати весь коментар
01.09.2020 16:11 Відповісти
Этапалитическиерипресии!!!Окливиталипатриота!!!Слава Свынарчукам!Слава Питруликсеичу!Смерть зебилам!
показати весь коментар
01.09.2020 12:49 Відповісти
Дурак в спам!!!
показати весь коментар
01.09.2020 13:20 Відповісти
Ути-пути)Жалко и обидно за Питюнькиного друзяку?
показати весь коментар
01.09.2020 17:44 Відповісти
Кто такой питюнька? Твой @барь?
показати весь коментар
01.09.2020 22:06 Відповісти
Считаешь,что своим идиотизмом произведешь впечатление?Типичное шоколадное быдло)
показати весь коментар
02.09.2020 13:21 Відповісти
Я надеюсь ты самоудовлетворился, петушок? Бутылочку поменяй,если что.😉
показати весь коментар
02.09.2020 14:44 Відповісти
У тебя только жопы на уме?Болит?Угомонись,сявка дешевая)
показати весь коментар
02.09.2020 14:57 Відповісти
Почему ты ругаешься,дырка? Твоя жизнь петуха от этого не изменится. Только воздух зря гоняешь.)
показати весь коментар
02.09.2020 15:37 Відповісти
Ты реально подорваное на мужских жопах)Дай угадаю:тяжелое детство?
показати весь коментар
02.09.2020 16:10 Відповісти
Да..я в детстве увидел как тебя пялили в очко. Ужасное зрелище. Мы с твоей мамашей долго скорбили.
показати весь коментар
02.09.2020 16:32 Відповісти
И опять у тебя про жопы?Ну,не зря Питруня для вас гомосячие парады устраивал)Когда было мое детство,ты еще у папы на конце писюна висел,чмошник шоколадный)
показати весь коментар
02.09.2020 17:54 Відповісти
Не понимаю,почему ты такой агрессивный. Разве это моя вина,что тебе пробили зад бутылкой?
показати весь коментар
02.09.2020 18:03 Відповісти
А че я агрессивный?То тебе показалось.Выглядишь идиотом,озабоченным мужскими жопами.Над тобой и так генетика поприкалывалась-как можно злиться на инвалида?
показати весь коментар
02.09.2020 18:53 Відповісти
Так ты значит не агрессивный из-за пробитого собственного очка бутылкой? Значить тебе это нравится. Зачит ты набутылочник.Что и требовалось доказать.
показати весь коментар
02.09.2020 20:25 Відповісти
Эмм..Я как-то не силен в ваших гомосячих терминах)Твои познания в области бутылок и очка поражают своей широтой и разнообразием.Совпадение?Не думаю)
показати весь коментар
02.09.2020 23:28 Відповісти
научись писать раздельно слова, - неуч!
показати весь коментар
01.09.2020 17:57 Відповісти
Правописанию меня учит дятел,ставящий тире перед обращением?Оригинально.Рошеном мозг уничтожен)
показати весь коментар
01.09.2020 18:37 Відповісти
такой не мог воровать....
У экс-главы "Укроборонпрома" Букина нашли незадекларированную квартиру за $700 тысяч - Цензор.НЕТ 4275
показати весь коментар
01.09.2020 13:01 Відповісти
А кто же его назначил ?
Странный вопрос , тот же кто и Свинарчуков ... вор назначил воров чтобы воровать кодлой и объединиться круговой порукой.
У экс-главы "Укроборонпрома" Букина нашли незадекларированную квартиру за $700 тысяч - Цензор.НЕТ 3891
показати весь коментар
01.09.2020 15:39 Відповісти
Что мешает доказать его вину в суде и осудить?
Имхо,если этого свинопотама посадят-никто не заплачет,кроме гражданской жены.
показати весь коментар
01.09.2020 16:16 Відповісти
жена возможно тоже будет довольна, кто её знает?
показати весь коментар
01.09.2020 17:59 Відповісти
воры, коррупционеры, аферисты но..... блть...... почему-то не здавали суверинитет......
показати весь коментар
01.09.2020 17:10 Відповісти
Так скорей выбирай их назад ...это ж предел мечтаний твоих...
показати весь коментар
01.09.2020 18:23 Відповісти
не хочу я их назад но мишпуху которая сейчас разбалансировывает и банкротит Украину
не хочу ещё больше.......
показати весь коментар
02.09.2020 14:42 Відповісти
Если читать выбрехи на "цензоре", то Зелю давно пора расстрелять, но ....они здесь брешут на 80% и неглупому человеку это видно без напряга. Банкротит Украину кризис, что украл Зеля ? Остальное - это вполне закономерно, во власть лезут гниды ибо он пришёл в политику с нуля и по другому и быть не может. Вернее могло бы быть если бы Петя-параша не гадил, а помог ...во имя страны (он же патриотом себя подаёт...шоколадным) , но для Пети чем хуже в старне, тем лучше. В итоге Зеля - это один шаг вперёд, а если бы пришёл *****, было 3-4-5
шагов назад, ибо вор, брехун и аморал.
показати весь коментар
03.09.2020 09:22 Відповісти
не люблю споры в них истина существующая сама по себе закапывается.... зато
люблю точки над " і " что сейчас и сделаю - на сегодня актёр Зеленский который
до избрания президентом действительно был дурачогневтеме таковым больше
не является его сначала загнали в угол и поставили раком (оманский войяж)
после чего "включили" в осуществление проекта новый иерусалим естессно
назначив цену за его неоценимые услуги а они на самом деле не очень рисковые
и сложные - продолжать роль дурачканевтеме делать кучу ошибок и просто идиотиз
мов разбаласировать госмашину привести экономику к порогу краха..........
https://history.wikireading.ru/105105

https://kievgid.org/o-starte-v-ukraine-zavetnogo-evreyskogo-proekta-nebesnyiy-ierusalim/
показати весь коментар
03.09.2020 09:57 Відповісти
Цитата : "...его сначала загнали в угол и поставили раком (оманский войяж)" ...
Дальше не вижу смысла в дискуссии...чушь.
показати весь коментар
03.09.2020 15:25 Відповісти
а шо тут дискутировать блазень в теме по уши детали уже не важны
показати весь коментар
05.09.2020 11:43 Відповісти
а вофкина в Крыму купленная уже после оккупации уже типа задекларирована ???
показати весь коментар
01.09.2020 17:07 Відповісти
Сотрясение воздуха... Приведите пример, что отобрали хотя бы у одного коррупционера? Это Лореса сейчас попробуют раздеть.
показати весь коментар
01.09.2020 17:21 Відповісти
Ну прямо садом и гомора какая то. Ни шагу без мухлежа и разврата.
показати весь коментар
01.09.2020 17:29 Відповісти
Это вам не облигации по карманам тырять. Надо было в президенты баллотироваться
показати весь коментар
01.09.2020 21:25 Відповісти
Почему ты ругаешься,дырка? Твоя жизнь петуха от этого не изменится. Только воздух зря гоняешь.)
показати весь коментар
02.09.2020 15:55 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 