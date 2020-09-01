У экс-главы "Укроборонпрома" Букина нашли незадекларированную квартиру за $700 тысяч. ВИДЕО

Бывший гендиректор ГК "Укроборонпром" Павел Букин не указал в своих декларациях гражданскую жену Ольгу Курчинскую и якобы подаренную ей четырехкомнатную квартиру в новостройке стоимостью $700 тысяч.

Об этом говорится в сюжете Леси Ивановой для программы "Наши Деньги с Денисом Бигусом", передает БизнесЦензор.

На протяжении последних пяти лет работы в оборонном концерне Павел Букин отмечал в своих декларациях, что не имеет ни жены, ни детей, а живет то у родителей, то на съемной квартире.

Однако прошлой осенью НАБУ по САП сообщили Букину о подозрении в недостоверном декларированием. Следствие установило, что Букин не задекларировал доходы, недвижимость и автомобили, которые были собственностью его гражданской жены.

Речь идет об Ольге Курчинской и ее квартире в новостройке по адресу Механизаторов (Шаповала) 2. Это 4-комнатная квартира, площадью 170 кв. м. Курчинсакая получила в собственность в 2015 году по договору дарения.

По словам бывшей гражданской жены экс-собственника квартиры Оксаны Левченко, перед этим Курчинская вместе с Букиным и двумя детьми арендовали указанное помещение. Левченко рассказала, что Букин и Курчинская жили семьей, одного из детей они называли общим сыном.

Собственно в сам договор аренды была вписана вся семья, расплачивался за аренду на год вперед сам Букин, а также электронику в доме якобы приходили чинить рабочие с ГК "Укрспецэкспорт" (компания из структуры концерна "Укроборонпром", которую Букин возглавлял в 2015 -2018 годах).

Осенью 2015, рассказала Левченко, арендаторы согласились выкупить квартиру. Цену согласовали в около 700 тыс долл. - более 300 тыс. долл. стоила сама квартира в новостройке и столько же, утверждает Левченко, она вложила в ремонт, мебель и технику. Однако процесс затягивался, поскольку Оксана хотела официальную продажу, а "покупатели" предлагали оформить передачу права собственности в силу договора дарения.

"Когда впервые заикнулись о договоре дарения, вот мы с ней тогда рассорились в ресторане, - вспоминает Левченко. - Она дарственную предложила потому, что они типа исчерпали лимит ... ну ... покупок, различных, как это, движений по недвижимости", - сказал Левченко.

В конце концов квартиру таки переоформили через дарственную.

Как сообщал БизнесЦензор, детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему гендиректору ГК "Укроборонпром" Павлу Букину о подозрении в внесении недостоверных сведений в декларацию госчиновника.

Букин уволен с должности главы "Укроборонпрома" в конце августа 2019 года указом президента. Возглавлял госконцерн с конца апреля 2015 года.