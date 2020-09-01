Единый билет на поезда и метро в Киеве начнут продавать в сентябре, – Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины сообщает, что уже в сентябре этого года можно будет приобрести единый электронный билет SmartTicket для поездов дальнего следования и метро в Киеве.

Об этом говорится в сообщении на сайте Мининфраструктуры, передает БизнесЦензор.

"Продажа будет осуществляться на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua", - сообщает министерство

Сейчас система работает в режиме опытной эксплуатации. Для ее развития также разрабатывается подключения к системе других перевозчиков, которые готовы сотрудничать. Уже идет разработка подключения к системе перевозчиков SkyUp и Gunsel. Работают и над дополнительной функциональностью - мобильный приложение, интеллектуальный поиск и тому подобное.

"В дальнейшем воспользовавшись порталом e-transport.gov.ua, пассажир сможет приобрести единый билет сразу на 4 вида транспорта, или, например, метро и поезд или на поезд и самолет. SmartTicket будет считываться с помощью QR-кода на мобильном устройстве контроллера", - сообщает Мининфраструктуры.