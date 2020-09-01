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Новини Коронавірус і карантин
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Ryanair отменил почти все авиарейсы в Украину во второй половине сентября

Ryanair отменил почти все авиарейсы в Украину во второй половине сентября

Крупнейшая в мире авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила почти все рейсы в Украину во второй половине сентября.

Перевозчик пока не анонсировал отмену рейсов, но в системе бронирования с 15 по 29 сентября отсутствуют почти все рейсы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

В частности, невозможно забронировать рейсы в Польшу, Венгрию, Германию, Австрию и Италию.

Из Киева запланированы только два рейса в Пафос (Кипр) 20 и 27 сентября, несколько рейсов в Испанию (Барселона, Валенсия, Мадрид), а также в Лондон и Манчестер.

Из других украинских городов, куда летает Ryanair - Львов, Харьков, Одесса и Херсон - рейсов в указанный период вообще нет.

Как сообщалось, ранее авиакомпания МАУ объявила об отмене рейсов по девяти маршрутам и сокращении числа рейсов по семи направлениям во второй половине сентября из-за введения запрета на въезд иностранцев в страну. 

Напомним, Кабинет министров запретил въезд иностранцам в страну с 00:00 28 августа 2020 года до 00:00 28 сентября 2020 года.

При этом правительство определило категории иностранцев, которые по-прежнему смогут въезжать в Украину.

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От Порошенко безвиз,а от Зеленского безвъезд и безвыезд
Адепты зелёных!Кушайте не обляпайтесь!
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01.09.2020 15:27 Відповісти
Вот таким нехитрым способом дядя Беня избавится от конкурентов на авиарынке!
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01.09.2020 16:06 Відповісти

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