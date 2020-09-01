Лига Антитраста подала в АМКУ заявление о сговоре крупнейшего подрядчика "Укравтодора" с компаниями из группы Амирханяна

Авторы заявления требуют от Антимонопольного комитета (АМКУ) привлечь к ответственности ООО "Ростдорстрой" и компании "Полтавабудцентр", "Николаевбудцентр", "Гранит-001" и "СК "Дорлидер" за регулярные сговоры на тендерах по ремонту дорог на миллиардные суммы.

Об этом говорится в обращении в АМКУ Агии Загребельской, главы общественной организации "Совет защиты конкуренции и потребителей", которая является учредителем Лиги Антитраста, передает БизнесЦензор.

"За последние годы "Ростдорстрой" разыграл с "Полтавабудцентром" и "СК "Дорлидер" по 42 аукциона на сумму более 4,4 и 3,6 млрд соответственно. В большинстве случаев разница между предложениями составляла от 0,06% до 9,5%. Компании поддерживают хозяйственные отношения и привлекают друг друга на субподряды, сумма платежей между ними с 2017 года составила 520,4 млн грн. Кроме того, во многих процедурах документы, представленные этими компаниями, имели схожее оформление или идентичное содержание", - говорится в сообщении Лиги Антитраста.

Одним из примеров согласованных действий, стал тендер на ремонт трассы Н-11 в Николаевской области ожидаемой стоимостью 163,48 млн грн. Заказчик допустил к участию только "Ростдорстрой" и "СК "Дорлидер", отклонив четыре другие фирмы, в том числе иностранные.

"Дорлидер" в ходе аукциона "упал" в цене на 32 млн грн, но после завершения торгов отказался подписывать договор с заказчиком, поэтому контракт получил "Ростдорстрой", который вообще не снижал свое предложение 162 млн грн.

После этого "Ростдорстрой" привлек "Дорлидер" на субподряд по ремонту этой же дороги и перевел ей на счета 16 млн грн. Эта сумма – ровно половина от того, что сэкономило бы государство, если бы заключила соглашение с компанией, победившей в аукционе по низкой цене.

Другая половина не сэкономленных 32 мдн грн осела на счетах фирмы "Ростдорстрой".

Лига Антитраста считает указанные факты достаточными для того, чтобы АМКУ начал расследование и привлек "Ростдорстрой", "Полтавабудцентр", "Миколаивбудцентр", "Гранит-001" и "СК "Дорлидер" к ответственности. За указанные нарушения компаниям грозит штраф в размере до 10% их годового оборота. Кроме того, региональные службы автодорог смогут возместить причиненный госбюджету ущерб в двойном размере.

Напомним, в апреле Лига Антитраста подала заявление о сговоре на торгах между крупнейшими подрядчиками Укравтодора: "Автомагистраль-Юг" и "Техно-Строй-Центр". А также "Онур" и "Ростдорстрой". По этим заявлениям АМКУ начал свои расследования.

ООО "Ростдорстрой" принадлежит Юрию Шумахеру, депутату Одесского горсовета от партии "Доверяй делам" Геннадия Труханова. Компания входит в Национальную ассоциацию дорожников Украины (НАДУ), объединяющая крупнейших подрядчиков Укравтодора последних лет.

По состоянию на конец августа, "Ростдорстрой" является пятым в рейтинге с подрядами на сумму 3,7 млрд грн в 2020 году.

Компании "Полтавабудцентр", "Николаевбудцентр", "Гранит-001" и "СК" Дорлидер "в разное время были основаны Араиком Амирханяном или его родственниками, и поддерживают тесные хозяйственные отношения. Амирханян и его компании являются фигурантами десятков уголовных производств СБУ, Национальной полиции и Налоговой службы.

АМКУ в 2017- 2019 годах уже наказывал компании "Дорлидер" и "Полтавабудцентр" за согласованные действия на тендерах. Фирмы попали в "черный список" АМКУ, поэтому сейчас им запрещено принимать участие в государственных торгах.