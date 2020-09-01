Зеленский поручил начать ремонт аэропорта в Полтаве за средства областного бюджета

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Полтавы необходимо начать уже в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента, передает БизнесЦензор.

Во время ознакомления с проектом реконструкции объекта исполняющий обязанности генерального директора Полтавского областного коммунального предприятия "Аэропорт-Полтава" Владимир Окара отметил, что из областного бюджета профинансированы меры по развитию аэропорта на сумму 78,2 млн грн.

В частности, осуществлен капитальный ремонт здания аэровокзала с обустройством международного пункта пропуска, текущий ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона. Также приобретена спецтехника, но для выполнения требований авиационной безопасности, осуществления международных и внутренних авиарейсов проведенных мероприятий недостаточно.

"Для полноценного функционирования предприятия необходимо реконструировать взлетно-посадочную полосу, провести замену светосистемы искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта, установить системы посадки воздушных судов, реконструировать периметры ограждения аэропорта, приобрести необходимый транспорт. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать самолеты класса Boeing и Airbus", - отмечается в сообщении.

Окара отметил, что на реконструкцию полосы необходимо выделить 425 млн грн.

"Надо делать полосу. Поддерживать нет смысла, поскольку вы тратите деньги на поддержку, а полоса и дальше не функционирует", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, ремонт полосы нужно начать в этом году. В частности, средства на ремонт будут заложены в областном бюджете.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что в следующем году работы по ремонту полосы будут включены в Национальную программу "Большое строительство". За счет бюджета Полтавской области в этом году должна быть разработана проектно-сметная документация.

"Все аэропорты будем добавлять в программу. Приоритет будет для тех городов, тех аэропортов, у которых есть документы. По всей стране есть или полоса, или терминал. И если документы будут в этом году, то в следующем году мы построим", - сказал президент.