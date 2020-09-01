Таможенная служба ликвидирует территориальные таможни и переходит к формату единого юрлица

Государственная таможенная служба Украины готовится к функционированию в формате единого юридического лица.

Об этом рассказал замминистра финансов Юрий Драганчук в интервью "Интерфакс-Украина", передает БизнесЦензор.

"Годами разные руководители таможенных органов жаловались на неуправляемость системы таможенных органов в связи с отсутствием прямой возможности ее руководителя применять меры воздействия к должностным лицам таможенных органов на местах. В то же время, отвечать за весь репутационный негатив из-за возможных неправомерных или спорных действий таких должностных лиц руководителю таможенных органов приходилось регулярно и в полной мере. Так, руководство государства пришло к решению о целесообразности перехода налоговых и таможенных органов к работе в формате единого юридического лица", - сказал Юрий Драганчук.

По его словам, переход будет осуществляться поэтапно ради сохранения бесперебойной работы всех таможен. Таможни планируется присоединять к центральному аппарату Таможенной службы постепенно, после чего будут ликвидированы территориальные таможни как отдельные юридические лица.

Еще одним шагом к реформированию Таможенной службы станет проведение оценки по квалификации и порядочности таможенников.

"Министерство финансов уверено, что очередная реорганизация таможенных органов сама по себе не решает проблему и должна имплементироваться "в пакете" с повышением заработных плат, пересмотром системы мотивации для профессиональных должностных лиц таможенных органов, которые готовы к честному труду в интересах государства", - говорит Юрий Драганчук.

Экспериментальный проект по оценке квалификации и добродетели должностных лиц таможенных органов основан при поддержке международных партнеров США и ЕС.