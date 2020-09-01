Glencore завершил покупку крупного терминала по перевалке подсолнечного масла в Николаеве

Компания Glencore Agriculture Limited из группы глобального сырьевого трейдера Glencore объявила о завершении сделки по приобретению портового терминала "Эвери" в Украине у группы компаний "Орэксим".

Как сообщает пресс-служба компании, терминал "Эвери" в порту Николаева специализируется на отгрузке растительного масла на экспорт, передает БизнесЦензор.

"Это приобретение укрепляет нашу долгосрочную приверженность сельскохозяйственному сектору Украины и делает компанию Glencore Agriculture Limited ключевым и надежным партнером в глобальной цепочке поставок растительного масла", – прокомментировал сделку генеральный директор Glencore Agriculture Limited Дэвид Маттиске.

Как сообщалось, в конце июля Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил нидерландской компании Renaisco B.V. разрешение на покупку ООО "Эвери".

Renaisco B.V. – дочерняя компания швейцарского сырьевого трейдера Glencore International.

ООО "Эвери" входит в группу компаний Orexim, является владельцем морского перегрузочного терминала "Эвери" в порту Николаева.

"Эвери" занимает одну из ведущих позиций на украинском рынке по перегрузке свекловичной мелассы и растительного масла с объемом резервуарного парка 175 тыс. куб. м. (40 резервуаров, объем хранения до 160 тыс. тонн), общая перегрузочная мощность терминала 1,6 млн. тонн.

Напомним, в феврале 2019 года корейская корпорация Posco Daewoo объявила о покупке 75% в строящемся в Николаевском порту экспортном зерновом терминале у украинской группы Orexim, 75% которой принадлежит бизнесмену Юрию Буднику, а 25% Артему Малиновскому через его дочь Диану.