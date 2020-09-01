Дефицит внешней торговли товарами сократился с начала года в 2 раза, –Таможенная служба

Негативное сальдо внешней торговли товарами в январе-августе 2020 года сократилось вдвое по сравнению с январем-августом 2019 года – до $2,43 млрд с $4,96 млрд.

Об этом свидетельствует таможенная статистика Государственной таможенной службы (ГТС), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Таможни, экспорт товаров из Украины за первые 8 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 6,6% – до $30,91 млрд, тогда как импорт упал на 12,4% – до $33,34 млрд.

В том числе в августе по сравнению с июлем 2020 объем экспорта увеличился на 13,09% – до $4,22 млрд, импорта – сократился на 1,03%, до $4,48 млрд.

Таким образом, сальдо внешней торговли в августе было негативным и составило $0,26 млрд, что впрочем втрое меньше, чем в предыдущем месяце ($0,8 млрд).

Согласно данным таможни, Китай по итогам января-августа остается самым крупным торговым партнером Украины – товарооборот с этой страной составил $39,6 млрд, негативное сальдо – $15,24 млрд.

За ним расположились РФ (товарооборот $37,9 млрд, негативное сальдо – $12,5 млрд) и Германия (товарооборот $26,3 млрд, негативное сальдо – $11 млрд).

Как сообщалось, по данным Госстата, экспорт товаров в 2019 году вырос на 5,8% – до $50,06 млрд, импорт товаров увеличился на 6,3% – до $60,78 млрд. В итоге отрицательное сальдо торговли товарами выросло до $10,72 млрд, по сравнению с $9,85 млрд в 2018 году.