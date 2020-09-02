В Ривненской области 19 тысяч льготников могут остаться без субсидии из-за долгов за доставку газа

19,4 тысяч льготников и субсидиантов Ривненской области, которые задолжали за услуги распределения газа, по могут остаться без субсидии.

Об этом сообщает АО "Ривнегаз", передает БизнесЦензор.

Долги за доставку газа домовладений Ривненской области, которые получают субсидии и льготы, достигли 3,1 млн грн.

"Уже этой осенью эти почти 19,4 тысяч потребителей природного газа рискуют остаться без субсидии или льготы, а после завершения карантинных мероприятий - без распределения газа в дома", - сообщает компания

В общем, на конец августа средний уровень расчетов по Ривненской области составляет 92%. За распределение газа задолжали 114 тыс. домовладений области. Общая сумма долга составляет 19,2 млн грн. Среди них почти 20 тысяч потребителей, которые ни разу за 8 месяцев не оплатили услугу распределения газа.

"Ривнегаз" уже предоставил списки потребителей структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения, в которых имеется задолженность более 3 месяцев. В случае неоплаты такой задолженности - жилищная субсидия на отопительный период не будет назначаться.

"В настоящее время из-за карантина мы не применяем санкции за просрочку оплаты за услугу распределения газа, однако, во время карантина нет моратория на взыскание долгов в судебном порядке. Поэтому в сложившихся условиях наше предприятие прибегает к крайним мерам, должникам уже отправлено почти 4,5 тыс. досудебных предупреждений о необходимости оплатить предоставленную услугу", - рассказывает коммерческий директор АО "Ривнегаз" Виктор Осницкий.

АО "Ривнегаз" в очередной раз обращается к потребителям с просьбой рассчитаться за услугу распределения газа и не доводить дело до суда, чтобы избежать дополнительных расходов на решение спора.

В то же время, соблюдение платежной дисциплины в расчетах позволит предприятию предоставлять качественную услугу по бесперебойной и безопасной доставке газа в дома потребителей Ривненской области и своевременно подготовить сети к работе в отопительный период.

Компания напоминает, что оплатить доставки газа можно дистанционно с помощью онлайн-сервисов 104.ua:

личного кабинета на сайте 104.ua

чат-бота "7104ua" в Viber или Telegram

мобильного приложения 104Mobile для Android

мобильного приложения 104Mobile Light для iPhone

Для потребителей АО "Ривнегаз" разработана экспресс-регистрацию, которая позволяет автоматически зарегистрировать личный кабинет на сайте 104.ua. Для этого достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр по телефону 067 01-01-104 и сообщить оператору номер лицевого счета, который указан в квитанции каждого клиента. Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему.

"Призываем потребителей платить за услугу доставки газа вовремя. Эти средства необходимы для обеспечения бесперебойной и безаварийной доставки газа в каждый дом потребителям Ривненской области", - сообщает компания.