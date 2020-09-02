Яценко и "Слуги народа" разработали законопроект для создания схемы поборов с владельцев кошек и собак
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 3796 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственного обращения с домашними и дикими животными, которые содержатся в неволе".
Об этом сообщает Лига антитраста, передает БизнесЦензор.
Инициаторами законопроекта является группа из 27 народных депутатов (в основном - "Слуги народа") среди которых также нардеп Антон Яценко.
Законопроект №3796 значительно расширяет перечень животных, подлежащих обязательной идентификации и регистрации. Если сейчас в такой перечень входят только сельскохозяйственные животные, то в случае принятия законопроекта обязательной идентификации и регистрации подлежат также и домашние, дикие, бездомные и лабораторные животные.
Конкретные перечни таких животных должен утвердить Кабинет министров Украины, предполагает законопроект. При этом, домашние кошки, собаки, попугаи и хомячки также войдут в перечень животных, которые нужно будет зарегистрировать по этому законопроекту.
Также законопроект предусматривает изменение порядка идентификации и регистрации животных, согласно которому информация об идентифицированных животных сможет вноситься в Единый государственный реестр животных только "агентами по идентификации животных" и только с помощью "авторизованных баз данных животных". То есть, через частных посредников, которые вряд ли будут заниматься такой деятельностью бесплатно, и за регистрацию населению нужно будет этим "прокладкам" заплатить деньги.
При этом авторы законопроекта не объясняют, зачем внедрять в действующую на сегодня систему идентификации и регистрации животных ряд посредников.
Законопроектом не определено, кто такие "агенты по идентификации", их полномочия и условия работы. Также законопроект видит единственным путем для внесения в Единый государственный реестр информации об идентифицированных животных использование "авторизованных баз данных животных". В законопроекте указано, что порядок их авторизации определяется Кабмином. Однако никаких принципов осуществления такой авторизации, в частности, недопущение при этом ограничений конкуренции, не определено.
Законопроект предусматривает возможность принятия администратором Единого государственного реестра решений о временном блокировании или аннулировании отдельным субъектам доступа к Реестру.
Авторы законопроекта №3796 утверждают, что его принятие не потребует дополнительных расходов из госбюджета. Однако идентификация и регистрация животных являются платными процедурами, а закон "Об идентификации и регистрации животных" предусматривает обязательное возмещение государством расходов владельцев животных по их идентификации и регистрации.
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Как сообщалось, в декабре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации схем в сфере оценки недвижимости (законопроект №2047-д), предусматривающий упрощенный метод оценки и бесплатный доступ к базе для проверки или внесении данных об оценке недвижимости.
Перед голосованием за законопроект глава комитета, народный депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев признал, что депутаты от президентской партии на заседании 18 октября отказались поддержать законопроект, предусматривающий ликвидацию коррупционной схемы, которую связывают с компаниями депутата Антона Яценко.
Позднее в СМИ появилась информация, что по крайней мере часть депутатов могла получить по $25-30 тыс. за такое решение. Для проверки этой информации Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство.
В феврале 2020 года Фонд государственного имущества для ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости отключил компании-прокладки и внедрил бесплатный Сервис внесения информации в Единую базу отчетов об оценке.
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Вже окучує-купляє лохів.
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Только жесткий контроль за владельцами животных нормализует ситуацию с тотально обосранными скверами и придомовыми участками многоквартирных массивов.
НИ ОДИН СОБАЧНИК ИЛИ КОШАТНИК в Украине не соблюдает положенную по закону обязанность: насрал твой питомец - собери в пакет и выбрось в мусор.
Повторяю: НИ ОДИН! Более того - ОНИ ОТКРЫТО И НЕ СОБИРАЮТСЯ НИКОГДА ЭТО СОБЛЮДАТЬ!
А даже чукчи в Гренланди (алеуты тамошние), к примеру, в городах соблюдают обязанность владельца питомца по убрке экскрементов! Осознайте собачники/кошатники пробитое дно своего дикарского уровня! Вас даже чукчи сделали, не говоря о цивилизованных людях Европы.
ТОЛЬКО ВЫСОКАЯ ЦЕНА НА СОДЕРЖАНИЕ СОБАК и КОШЕК остановит дикарский беспредел в этой сфере в Украине!
В Европе, если ты не успел вовремя зарегистрировать и чипировать щенков или котят, то за каждого ты платишь штраф сравнимый с 1/3 средней зарплаты! Не говоря уже о том, если злонамеренно утаить животное от регистрации и чипирования.
Естественно, регистрация каждого питомца стоит серьезных денег и дебильной ситуации типа "папа_купи_мне_собачку!" там априори быть не может т. к. за те же деньги папа может купить своему детенышу два классных байка или компьютера.
ЗАТО! Если таки хочешь взять собачку или кошку на почти что халяву, то добро пожаловать в приют для бездомных животных - там уже почти все уплачено и проплачено - отдаешь в кассу символический взнос и выбирай. Все прививки, ветпаспорт, документы, чип и т. п.
ВОТ ПОЧЕМУ ПРИЮТЫ ТАКИЕ В ЕВРОПЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ ОПУСТОШАЮТСЯ - не из-за доброты людей, решивших помочь бедному животному, а тупо из-за денег.
Так что ВСЕ законы и правила про собак и кошек в Украине нужно разрабатывать и принимать - там еще целина непаханная в этой сфере и полная законодательная дичь.
Например, если в Европе собака покусает человека, то это серьезный штраф на хозяина за его безответственность. А у нас это 54 сраных гривны!
Вот вашего же собачники трехлетнего ребенка погрызет чья-то псина во дворе, а хозяин посмеется и заплатит 54 гривны! Как вам такое?
Небось сразу взвоете "А_где_жи_закон,а_что_жи_ето_творится!"
Поэтому нефиг тут митинговать, мол, обдираловка и ущемляловка!
ВЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ и не пробовали настоящей ОБДИРАЛОВКИ И УЩЕМЛЯЛОВКИ по собакам и кошкам, которые действуют в цивилизованном мире! Вот когда наши законы в этом плане сравняются с европейскими, тогда взвывайте. А пока, даже если этот законопроект примут, то вы все равно ДЕРЖИТЕ ЖИВОТНЫХ НА ХАЛЯВУ!
Не забывайте об этом!
Одно правда - недостаточно хорошее законодательство которое спускает с рук живодерство, превращение озер и рек в кладбища утопленных котят и щенков, и рост бездомных животных.
Но ты не ***** про "подавляющее большинство" - хорошо?
Вообще в твоем сообщении видно одного из тех шизоидов которые травят животных вне зависимости от их происхождения - домашний или бездомный кот или песель. А таких ****** надо еще в детстве выявлять и в топку отправлять.
Походу ты такое тупое на службе у зебилов , что смешал все в одну кучу
P.S. хотя мог бы написать ещё как серут хомячки
Или для таких - послабление?
Жди, котя, скоро решат яйца обрезать...
Или любитель наркоты и он тоже очень хочет мычеть: "а не ваше собачье дело, что я у себя на огороде выращиваю и какого сорта мет на балконе перегоняю.
То же и ты - типа мое хайло вот хочет и все. Знаешь как про таких якалов говорят? Тебе лучше и не знать.
Вот власти они если пакет ЕС-законов примут насчет собак, то ты будешь еще с подвывающей ностальгией вспоминать сегодняшнюю беспрецедентную халяву содержания питомцев.
При том, что Украина ратифицирует ассоциацию с ЕС, а там все эти нормы имеются. Соответственно ты власти обязан руки целовать за то, что у них пока еще до полного собачьего пакета законов эти самые руки все еще не дошли .
Но 100% дойдут, не сомневайся - это обязанность по ассоциации.
А когда дойдут, то тогда ты по-настоящему сравнишь сегодняшнюю полную халяву собачникам с тем, как у вас все изменится в обозримой перспективе.
Даю рубь за 100, что большинство из вас типа "любителей животных" СОБСТВЕННОРУЧНО сдаст своих псин чебуречникам, только чтобы не платить за них нехилые налоги. Про налог на каждую голову питомца слышал? Нет? Вот видишь, какое у тебя сегодня счастье неведающего реальности идиота.
И даю твой член на отруб, что когда вам примут собачий ЕС-пакет законов, то ты максимум что сможешь сделать в знак протеста - это с горя напиться вотки и закусить ее чебуреком из твоего бобика. И на этом все - потом заведешь себе аквариумных рыбок вместо собаки.
Только жесткий контроль за владельцами животных нормализует ситуацию с тотально обосранными скверами и придомовыми участками многоквартирных массивов.
НИ ОДИН СОБАЧНИК ИЛИ КОШАТНИК в Украине не соблюдает положенную по закону обязанность: насрал твой питомец - собери в пакет и выбрось в мусор.
Повторяю: НИ ОДИН! Более того - ОНИ ОТКРЫТО И НЕ СОБИРАЮТСЯ НИКОГДА ЭТО СОБЛЮДАТЬ!
А даже чукчи в Гренланди (алеуты тамошние), к примеру, в городах соблюдают обязанность владельца питомца по убрке экскрементов! Осознайте собачники/кошатники пробитое дно своего дикарского уровня! Вас даже чукчи сделали, не говоря о цивилизованных людях Европы.
ТОЛЬКО ВЫСОКАЯ ЦЕНА НА СОДЕРЖАНИЕ СОБАК и КОШЕК остановит дикарский беспредел в этой сфере в Украине!
В Европе, если ты не успел вовремя зарегистрировать и чипировать щенков или котят, то за каждого ты платишь штраф сравнимый с 1/3 средней зарплаты! Не говоря уже о том, если злонамеренно утаить животное от регистрации и чипирования.
Естественно, регистрация каждого питомца стоит серьезных денег и дебильной ситуации типа "папа_купи_мне_собачку!" там априори быть не может т. к. за те же деньги папа может купить своему детенышу два классных байка или компьютера.
ЗАТО! Если таки хочешь взять собачку или кошку на почти что халяву, то добро пожаловать в приют для бездомных животных - там уже почти все уплачено и проплачено - отдаешь в кассу символический взнос и выбирай. Все прививки, ветпаспорт, документы, чип и т. п.
ВОТ ПОЧЕМУ ПРИЮТЫ ТАКИЕ В ЕВРОПЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ ОПУСТОШАЮТСЯ - не из-за доброты людей, решивших помочь бедному животному, а тупо из-за денег.
Так что ВСЕ законы и правила про собак и кошек в Украине нужно разрабатывать и принимать - там еще целина непаханная в этой сфере и полная законодательная дичь.
Например, если в Европе собака покусает человека, то это серьезный штраф на хозяина за его безответственность. А у нас это 54 сраных гривны!
Вот вашего же собачники трехлетнего ребенка погрызет чья-то псина во дворе, а хозяин посмеется и заплатит 54 гривны! Как вам такое?
Небось сразу взвоете "А_где_жи_закон,а_что_жи_ето_творится!"
Поэтому нефиг тут митинговать, мол, обдираловка и ущемляловка!
ВЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ и не пробовали настоящей ОБДИРАЛОВКИ И УЩЕМЛЯЛОВКИ по собакам и кошкам, которые действуют в цивилизованном мире! Вот когда наши законы в этом плане сравняются с европейскими, тогда взвывайте. А пока, даже если этот законопроект примут, то вы все равно ДЕРЖИТЕ ЖИВОТНЫХ НА ХАЛЯВУ!
Не забывайте об этом!
Если человек действительно хочет и он настоящий любитель собак или кошек, то он будет платить столько, сколько сможет (по количеству голов). А все левые, те что "папа_хачу_щенка", а потом щенка ногой под срандель на улицу - эти идут в шлак.
Тот же принцип применен и с ценами на горячительное - главный принцип отучить народ от доступного пьянства.
Соответственно принципиально для народа не имеет разницы куда, кому и как собачатники будут платить - лишь бы платили и платили много. Тогда проблема выкинутых на улицу питомцев и обосральная проблема автоматом станет в разы меньше, чего народу и надо.
То есть проблема кому, что и как платить - проблема чисто государства и собачатникоа. Народа она не касается.
и рулит этим всем гнусавая плесень...
Сравни ситуацию с Украиной, где по городам бродят неприкаянные стада псин кабыздошно-чебуречного толка.
Поэтому законы собачьи нужны как воздух!
Раньше ведь собак просто мочили и все - никаких проблем. Мочили их официально почти 100 лет и никакая *******, из тех что сегодня квакают "как_можно_сабачик_убивать" нихрена нигде почему-то не мычела о том, какие они типа зоозащитнички. А тут вдруг ниоткуда нарисовались! А где вы раньше были?? Чебуреки из собачатины трескали?
Теперь же Украина уже весьма давно приняла закон о том, что собак убивать низя. Просто низя и все - без решения проблемы бродячих псин и даже без рекомендаций. То есть делайте что хотите, но убивать низя. Точка. При этом, что в ЕС собак и котов, не востребованных в госприютах, через установленный срок таки официально кокают!
А у нас вообще низя никак. Ну страна чудес и идиотов.
Соотвественно псины расплодились с невиданной в истории масштабом - оккупировали целые улицы и бросаются на людей т. к. считают, что тротуары улиц это их территория и они ее защищают.
И вот живут люди в частном секторе, у них дети в школу ходят. А ходить нельзя - собаки не пускают. Ваше решение? По воздуху летать?? Вызвать волонтеров из приюта? Да, можно - если они вообще есть в городе и если есть места в самом приюте. Обычно (в 99%) мест нет и все, что могут волонтеры это повесить клипсу псам на ухи и стерелизовать самок, от чего суки становятся сверхагрессивными и вообще кидаются не все подряд без всякого повода.
И когда люди от безвыходки гуглят в сети рецепты собачьих отрав, потом применяют их, чтобы самим ИМЕТЬ ПРАВО ЖИТЬ, их начинают обзывать догхантерами, тварями, нелюдями и т. п.
Вот таких нужно за шкирняк селить на месяц в такие районы и потом наблюдать как они, чтобы псы не растерзали их детей, сами оперативно становятся догхантерами!
Предеденты были и не один!
Мы дадим им удочку!
Сравни ситуацию с Украиной, где по городам бродят неприкаянные стада псин кабыздошно-чебуречного толка.
Поэтому законы собачьи нужны как воздух!
Раньше ведь собак просто мочили и все - никаких проблем. Мочили их официально почти 100 лет и никакая *******, из тех что сегодня квакают "как_можно_сабачик_убивать" нихрена нигде почему-то не мычела о том, какие они типа зоозащитнички. А тут вдруг ниоткуда нарисовались! А где вы раньше были?? Чебуреки из собачатины трескали?
Теперь же Украина уже весьма давно приняла закон о том, что собак убивать низя. Просто низя и все - без решения проблемы бродячих псин и даже без рекомендаций. То есть делайте что хотите, но убивать низя. Точка. При этом, что в ЕС собак и котов, не востребованных в госприютах, через установленный срок таки официально кокают!
А у нас вообще низя никак. Ну страна чудес и идиотов.
Соотвественно псины расплодились с невиданной в истории масштабом - оккупировали целые улицы и бросаются на людей т. к. считают, что тротуары улиц это их территория и они ее защищают.
И вот живут люди в частном секторе, у них дети в школу ходят. А ходить нельзя - собаки не пускают. Ваше решение? По воздуху летать?? Вызвать волонтеров из приюта? Да, можно - если они вообще есть в городе и если есть места в самом приюте. Обычно (в 99%) мест нет и все, что могут волонтеры это повесить клипсу псам на ухи и стерелизовать самок, от чего суки становятся сверхагрессивными и вообще кидаются не все подряд без всякого повода.
И когда люди от безвыходки гуглят в сети рецепты собачьих отрав, потом применяют их, чтобы самим ИМЕТЬ ПРАВО ЖИТЬ, их начинают обзывать догхантерами, тварями, нелюдями и т. п.
Вот таких нужно за шкирняк селить на месяц в такие районы и потом наблюдать как они, чтобы псы не растерзали их детей, сами оперативно становятся догхантерами!
Предеденты были и не один!
Кстати, в качестве догхантеров часто выступает не какой-то гражданин/гражданка, а МУНИЦИПАЛИТЕТ (!). В Украине множество случаев, когда власть решается на крайние меры из-за шквала письменных негодований граждан на собачий беспредел - оккупацию стаями собак улиц и переулков.
Тогда муниципалитет снаряжает особую команду зачистки с использованием обхода законодательства: пара мужиков-подрядчиков с мощной пневматической винтовкой изымают стаю собак из ее локации путем отстрела усыпляющими пулями. Но отличие в том, что в пуле доза препарата или завышена, или намеренно стреляют дважды для передоза, или стреляют не в круп (как положено), а в шею (высокая вероятность летала).
Потом уснувших собак грузят в авто и вывозят типа за город типа на выпуск. На самом деле их сразу отвозят на свалку и там сгружают. Не закапывают. И уезжают. Большинство собак не просыпаеся, а те что очухаются как правило уже на старое место не возвращаются.
И никакого видимого нарушения законодательства - собак убил муниципалитет-догхантер, но он их не убивал, а лишь усыпил. А то, что они падохли потом, то это типа процент отходи и все такое. Никто не виноват.
Вот так сейчас решают проблему с БЖ городах. Но имеются в виду только особо надоевшие агрессивные стаи из-за вала посланий от жителей оккупированных улиц. Все же остальные собаки муниципалитет не интересуют - максимум на рынках раз в год вывесят объявления для торговцев, запрещающее им прикармливать на рабочем месте псин ввиду антисанитарии. Рыночники такие объявы срывают на следующий день и все.
Вот и все решение проблемы. Если не считать программ по стерилизации (но это очень дорого, а деньги дают в основном только зарубежные грантодатели в виде милостыни, поэтому широко это не практикуется). А собачьи приюты - они есть, но их количество и финансирование соответствует понятию "существуют для галочки" - типа, что у нас вот тоже приюты есть. Реальной пользы для ситуации они не приносят т. к. места там не резиновые, а конвекции поступил-выбыл почти нет. Нет потому, что содержатся там почти одни никому не нужные кабыздохи, от которых отказался бы даже чебучечник.
Чтобы система приютов работала, нужно жесткое законодательство с особо жесткой ответственностью за выброшенное на улицу животное. А для этого нужна тотальная регистрация и чипизация, инспекции, проверки и т. п. В ЕС все это есть - там есть специальная инспекция по городским животным для каждого района города - и там есть участковые, от которых сложно утаить беременность питомца.
Нам до такого уровня чапать и чапать.
Поэтому, собачатники, пока что радуйтесь и наслаждайтесь халявой.
2. Выход есть. Берешь и убиваешь. Поясняешь в случае спора что данная бродячая собака на тебя напала, ты убыл ее во время защиты, и готов компенсировать хозяину стоимость уничтоженной вещи.
Там более, что Закон о защите животных это ЗУ, а для ЗУ всякие местечковые постановления не имеют приоритета. Это общее юридическое правило и ты обязан его знать, но не знаешь.
Рад был просветить.
В иных случаях, как я описывал, применяется пневматика. Но она сейчас такая, что дает фору гладкостволу.
https://petition.president.gov.ua/petition/23548
https://petition.president.gov.ua/petition/13901
Кстати, в качестве догхантеров часто выступает не какой-то гражданин/гражданка, а МУНИЦИПАЛИТЕТ (!). В Украине множество случаев, когда власть решается на крайние меры из-за шквала письменных негодований граждан на собачий беспредел - оккупацию стаями собак улиц и переулков.
Тогда муниципалитет снаряжает особую команду зачистки с использованием обхода законодательства: пара мужиков-подрядчиков с мощной пневматической винтовкой изымают стаю собак из ее локации путем отстрела усыпляющими пулями. Но отличие в том, что в пуле доза препарата или завышена, или намеренно стреляют дважды для передоза, или стреляют не в круп (как положено), а в шею (высокая вероятность летала).
Потом уснувших собак грузят в авто и вывозят типа за город типа на выпуск. На самом деле их сразу отвозят на свалку и там сгружают. Не закапывают. И уезжают. Большинство собак не просыпаеся, а те что очухаются как правило уже на старое место не возвращаются.
И никакого видимого нарушения законодательства - собак убил муниципалитет-догхантер, но он их не убивал, а лишь усыпил. А то, что они падохли потом, то это типа процент отходи и все такое. Никто не виноват.
Вот так сейчас решают проблему с БЖ городах. Но имеются в виду только особо надоевшие агрессивные стаи из-за вала посланий от жителей оккупированных улиц. Все же остальные собаки муниципалитет не интересуют - максимум на рынках раз в год вывесят объявления для торговцев, запрещающее им прикармливать на рабочем месте псин ввиду антисанитарии. Рыночники такие объявы срывают на следующий день и все.
Вот и все решение проблемы. Если не считать программ по стерилизации (но это очень дорого, а деньги дают в основном только зарубежные грантодатели в виде милостыни, поэтому широко это не практикуется). А собачьи приюты - они есть, но их количество и финансирование соответствует понятию "существуют для галочки" - типа, что у нас вот тоже приюты есть. Реальной пользы для ситуации они не приносят т. к. места там не резиновые, а конвекции поступил-выбыл почти нет. Нет потому, что содержатся там почти одни никому не нужные кабыздохи, от которых отказался бы даже чебучечник.
Чтобы система приютов работала, нужно жесткое законодательство с особо жесткой ответственностью за выброшенное на улицу животное. А для этого нужна тотальная регистрация и чипизация, инспекции, проверки и т. п. В ЕС все это есть - там есть специальная инспекция по городским животным для каждого района города - и там есть участковые, от которых сложно утаить беременность питомца.
Нам до такого уровня чапать и чапать.
Поэтому, собачатники, пока что радуйтесь и наслаждайтесь халявой.
Это столь долгое депутатство Тоши Яценко и Лесика Довгого . Ну не может человек с IQ > 80 голосовать за вот это ... вот это пляяяя !!!
Голосовать рецедивно - от выборов до следующих ...
Одне междуметья !!!