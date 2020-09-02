Импорт газа резко сократился из-за ремонта станции на границе со Словакией, – Оператор ГТС

Украина 1 сентября 2020 года сократила импорт природного газа на четверть по сравнению с августом из-за начавшихся ремонтных работ на участке газопровода "Лупинг №4", который проходит через газоизмерительную станцию (ГИС) "Будинце" на границе со Словакией.

По данным ООО "Оператор ГТС Украины", по оперативным утренним данным, импорт газа в страну 1 сентября составил 79,5 млн куб. м против 106,9 млн куб. м – 31 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно оперативным данным оператора ГТС Словакии Eustream, номинация через "Будинце" на 1 сентября была нулевой, но на 26% выросла заявка через "Вельке Капушаны" – до 55,5 млн куб. м по сравнению с 43,9 млн куб. м 31 августа. Такая же номинация – 55,5 млн куб. м – заявлена и на 2 сентября.

По данным ОГТСУ, ремонтные работы на "Будинце" планируется завершить 21 сентября.

"На время ремонта для заказчиков услуг транспортировки газа доступны значительные импортные мощности на точке межгосударственного соединения "Ужгород - Вельке Капушаны" в виде виртуального реверса. Это позволяет полностью перекрыть временно недоступные мощности точки соединения "Будинце". Со своей стороны ОГТСУ безоплатно перенес забронированы мощности с точки "Будинце" на "Ужгород - Вельке Капушаны", - отмечают в компании.

Как сообщалось, Украина в январе-августе 2020 года увеличила импорт природного газа на 30% (на 2,9 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 12,5 млрд куб. м. В том числе со стороны Словакии за восемь месяцев поступило 8 млрд куб. м газа (+35% к январю-августу-2019), Венгрии – 3,2 млрд куб. м куб. м (+20%), Польши – 1,3 млрд куб. м (+34%). При этом со стороны Венгрии, Словакии и Польши – 2,3 млрд куб. м, 1,6 млрд куб. м и 0,8 млрд куб. м газа – импортированы "виртуальным реверсом" (backhaul), который стал доступен с начала 2020 года.