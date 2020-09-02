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Нацбанк предупредил о выводе из обращения всех старых банкнот и монет в 25 копеек (обновлено)

Нацбанк предупредил о выводе из обращения всех старых банкнот и монет в 25 копеек (обновлено)

Монеты номиналом 25 копеек, начиная со 2 октября, перестают быть платежным средством во время осуществления наличных расчетов.

Об этом на брифинге заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Алексей Шабан, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С 1 октября ими (монетами номиналом 25 копеек, – ред.) нельзя будет оплачивать товары или услуги, но эти монеты можно будет после 1 октября сдавать в банки и обменивать их на банкноты и монеты на протяжении еще трех лет", – сказал Шабан.

Заместитель главы НБУ добавил, что необходимость изъятия из обращения монет номиналом 25 копеек обуславливается также тем, что они не размениваются, поскольку Нацбанк уже два года выводит из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

Как уточнили в пресс-службе НБУ, также 1 октября нельзя будет рассчитаться банкнотами гривни старых образцов, введенными в обращение до 2003 года.

Кроме того, Национальный банк с 1 октября будет активнее изымать из обращения банкноты номиналом 1 и 2 гривни образцов 2003-2007 годов и оборотные монеты номиналом 1 гривня старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета), заменяя их на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года.

Однако, в отличие от устаревших банкноты и монет номиналом 25 копеек, банкноты номиналом 1 и 2 гривни образцов 2003-2007 годов и монеты номиналом 1 гривня старого образца, изготовленные до 2018 года, пока останутся действительным платежным средством. Ими можно будет рассчитываться, их не нужно специально обменивать.

В НБУ отметили, что граждане смогут бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет.

В том числе до 30 сентября 2021 года их можно будет обменять во всех банках, а до конца сентября 2023 года – в Национальном банке и уполномоченных банках ("Ощадбанк", "Приватбанк", "Райффайзен Банк Аваль", ПУМБ).

Попадая в банки, они не будут больше возвращаться в оборот, а изыматься и передаваться в Национальный банк.

Монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством в Украине и изъяты из наличного обращения с 1 октября 2019 года.

гривня (1541) монети (178) НБУ (9266)


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Топ коментарі
+20
Идиоты. В Штатах доллары позапрошлого столетия имеют силу и ходят до сих пор. Валюта - это один из столпов экономики. Пусть бы ходили монеты, пока их не изымут банки. А признание недействительными денег - это признание "недолугости" своей валюты. Т.Е. унижение страны по сути.
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02.09.2020 13:36
+5
Сказано изъять-значит изъять! Потом поделим, может быть, а может и...Так сойдёт, какая разница! Совок НЕИЗЛЕЧИМ!
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02.09.2020 14:42
+3
А как теперь в магазине зарлатить 37-70 копеек?Давать 37-50 гр мало,а 38 гр и без сдачи много теряешь на покупке.Аж 30 копеек.А каждый день по 30 копеек теряешь 10 гр в месяц.10 копеечных монет в обороте очень мало.Не во всех магазинах есть терминалы!Бред!!!Оставтье 25 копеечную монету!
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02.09.2020 14:25
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Идиоты. В Штатах доллары позапрошлого столетия имеют силу и ходят до сих пор. Валюта - это один из столпов экономики. Пусть бы ходили монеты, пока их не изымут банки. А признание недействительными денег - это признание "недолугости" своей валюты. Т.Е. унижение страны по сути.
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02.09.2020 13:36 Відповісти
А как теперь в магазине зарлатить 37-70 копеек?Давать 37-50 гр мало,а 38 гр и без сдачи много теряешь на покупке.Аж 30 копеек.А каждый день по 30 копеек теряешь 10 гр в месяц.10 копеечных монет в обороте очень мало.Не во всех магазинах есть терминалы!Бред!!!Оставтье 25 копеечную монету!
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02.09.2020 14:25 Відповісти
Монеты 50 копеек и 10 копеек пока в ходу и изыматься не будут. Пока.
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02.09.2020 15:18 Відповісти
будут насильно всучивать скидочную карту, сдача типа на нее.
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02.09.2020 15:24 Відповісти
Не беспокойся за те копейки, скоро будем как в 90-х,
МУЛЬОНЕРАМИ
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02.09.2020 17:38 Відповісти
хай цукерку на сдачу дають
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02.09.2020 20:04 Відповісти
так не будет сдачи, щас цены подгонят, зачем им быть такими неоправданно низкими
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02.09.2020 20:36 Відповісти
Сказано изъять-значит изъять! Потом поделим, может быть, а может и...Так сойдёт, какая разница! Совок НЕИЗЛЕЧИМ!
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02.09.2020 14:42 Відповісти
дети совка...
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02.09.2020 15:23 Відповісти
Идиоты.
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02.09.2020 15:56 Відповісти
ЗеГовно
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02.09.2020 16:05 Відповісти
Все это не о том...Это о том,что реальная стоимость гривны обесценилась с момента введения в 100 раз.Пенсии так не выросли(((
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02.09.2020 16:25 Відповісти
И все, кто платил в пенсионный фонд оказались лохами
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02.09.2020 21:18 Відповісти
в пенсионный фонд платят при покупке машин и жилья, например. Хотя казалось бы, причем тут пенсионный фонд?
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03.09.2020 00:15 Відповісти
А як же розраховуватись ? Хтось буде не додавати, хтось передавати..
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02.09.2020 16:32 Відповісти
Безготівково. Немає цього брязкоту у кишенях, та й кешбек крапає.
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02.09.2020 16:35 Відповісти
Карточкой банковской.

Про Хацапетовку можно не вспоминать. Про жизнь за гранью настоящего я ничего не знаю.
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03.09.2020 01:56 Відповісти
Знайшли чим хвастатись - карткою ! )))
А може я люблю шелест купюр.
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03.09.2020 15:04 Відповісти
Добро пожаловать в начало 20-го столетия.
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03.09.2020 15:09 Відповісти
Та я знаю про ці всі приколи. Навіть інтернет картки маю, чи як вони називаються...
А такої поки що нема, бо її зжер термінал. Отак і розраховуйтесь карткою. Треба ще в банк йти.
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03.09.2020 15:24 Відповісти
У нас нет инфляции просто мы мелкие монеты изымаем! изымаем именно потому что нет инфляции!!
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02.09.2020 18:59 Відповісти
вводите баксы, век воли не видать
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02.09.2020 20:05 Відповісти
Вот когда в стране нет умных то начинают раскачку именно или языком или деньгами. Им видимо не хватает паники очередей и ажиотажа. Сами создали проблему и сами порвут себе жопу решая эти глупости. Есть опыт других стран, ну коль нет ума почитайте вникните, а потом ляпайте всяку херню. Можно ведь было пару лет платить зарплаты пенсии и прочие выплаты только новыми, а платежи принимать любыми. И паралельно вести обмен как банками так и в почтовых отделениях и без всяких регистраций и ограничений. Нет, как поётся в песне "Наш дурдом голосует за путина, наш дурдом будет путину рад".
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03.09.2020 10:16 Відповісти
инфляция семимильными шагами шагает по Украине
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03.09.2020 11:30 Відповісти

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