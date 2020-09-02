Нацбанк предупредил о выводе из обращения всех старых банкнот и монет в 25 копеек (обновлено)

Монеты номиналом 25 копеек, начиная со 2 октября, перестают быть платежным средством во время осуществления наличных расчетов.

Об этом на брифинге заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Алексей Шабан, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С 1 октября ими (монетами номиналом 25 копеек, – ред.) нельзя будет оплачивать товары или услуги, но эти монеты можно будет после 1 октября сдавать в банки и обменивать их на банкноты и монеты на протяжении еще трех лет", – сказал Шабан.

Заместитель главы НБУ добавил, что необходимость изъятия из обращения монет номиналом 25 копеек обуславливается также тем, что они не размениваются, поскольку Нацбанк уже два года выводит из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

Как уточнили в пресс-службе НБУ, также 1 октября нельзя будет рассчитаться банкнотами гривни старых образцов, введенными в обращение до 2003 года.

Кроме того, Национальный банк с 1 октября будет активнее изымать из обращения банкноты номиналом 1 и 2 гривни образцов 2003-2007 годов и оборотные монеты номиналом 1 гривня старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета), заменяя их на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года.

Однако, в отличие от устаревших банкноты и монет номиналом 25 копеек, банкноты номиналом 1 и 2 гривни образцов 2003-2007 годов и монеты номиналом 1 гривня старого образца, изготовленные до 2018 года, пока останутся действительным платежным средством. Ими можно будет рассчитываться, их не нужно специально обменивать.

В НБУ отметили, что граждане смогут бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет.

В том числе до 30 сентября 2021 года их можно будет обменять во всех банках, а до конца сентября 2023 года – в Национальном банке и уполномоченных банках ("Ощадбанк", "Приватбанк", "Райффайзен Банк Аваль", ПУМБ).

Попадая в банки, они не будут больше возвращаться в оборот, а изыматься и передаваться в Национальный банк.

Монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством в Украине и изъяты из наличного обращения с 1 октября 2019 года.