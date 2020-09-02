В Минске обыскивают IT-компанию PandaDoc, владелец которой поддержал протесты против Лукашенко

Сотрудники Управления финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси пришли с обыском в минский офис IT-компании PandaDoc, которой владеет и руководит бизнесмен Микита Микадо, живущий в США.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

"Забрали на допрос директора. Закрыли сотрудников в офисе, не дают пользоваться телефонами. Ребята, что вы ищите?" — сообщил Микадо.

Большинство сотрудников компании PandaDoc сейчас работают из дома, поэтому в офисе почти никого не было. В домах некоторых из них также прошли обыски. С чем связаны обыски не известно.

Ранее Никита Микадо выступил с инициативой финансовой помощи сотрудникам правоохранительных органов, которые уйдут со службы. На сегодняшний день обработано более 300 заявок и одобрено 50 платежей.

На фоне политического кризиса в Беларуси компания PandaDoc решила перевести большую часть своих белорусских сотрудников в другую страну.

Вывез из Белоруссии часть сотрудников своего местного офиса и российский поисковик "Яндекс".

Ряд белорусских IT-компаний подписали открытое письмо, в котором потребовали у властей прекратить насилие, освободить задержанных и провести новые президентские выборы.

Как сообщалось, Евросоюз готовит санкции в отношении отдельных лиц, которые несут ответственность за манипуляцию результатами выборов, а также насилие в отношении демонстрантов в Беларуси. Санкции против режима Лукашенко активно продвигают страны Балтии и Польша. В свою очередь Россия активно поддерживает Лукашенко.