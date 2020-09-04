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Новини Коронавірус і карантин
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В Украине за сутки обнаружено новое рекордное количество случаев коронавируса

В Украине за сутки обнаружено новое рекордное количество случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 4 сентября обнаружено 2 723 новых случая коронавируса.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество обнаруженных случаев коронавируса в Украине составляет 130 951. Из них смертельных исходов – 2 761, случаев выздоровления – 60 613, продолжают болеть – 67 577.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено во Львовской области – 15 312, Киеве – 14 447, Черновицкой области – 10 786, Харьковской области – 10 312, Ивано-Франковской области – 9 845.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 3 сентября обнаружено 2 430 новых случаев заболевания коронавирусом.

На минувшей неделе Кабинет министров принял решение продлить адаптивный карантин до 31 октября, ужесточив ограничения. В частности, во всех регионах запрещено проведение дискотек, концертов (кроме проводимых заведениями культуры), работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.

В свою очередь Госкомиссия ТЭБ и ЧС пересмотрела эпидемическое зонирование в Украине с 31 августа. Теперь в "красную" зону кроме Черновцов вошел Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Измаил, а также ряд других городов и районов.

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