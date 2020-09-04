Нацбанк запретил закрывать счета клиентов, если средства заморожены из-за фимониторинга

Национальный банк Украины урегулировал ряд вопросов, связанных с порядком открытия и закрытия счетов клиентов банков, а также привлечением банками вкладов (депозитов) на счета вкладчиков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

Национальный банк, учтя требования обновленного законодательства по финансовому мониторингу:

предусмотрел возможность удаленной установки деловых отношений между банком и клиентом с соблюдением требований, установленных нормативно-правовым актом Национального банка по вопросам финансового мониторинга;

предоставил банкам право закрывать текущие счета клиента при наличии оснований, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга;

запретил банкам закрывать текущие счета клиентов в случае, если денежные средства, находящиеся на счете клиента, замороженные (остановлены) в соответствии с законодательством по вопросам финансового мониторинга.

Также Нацбанк установил порядок

открытия и закрытия счетов инвесторов - юридических лиц-резидентов по соглашениям о разделе продукции;

привлечение банками вкладов (депозитов) от физических лиц-предпринимателей, юридических лиц-нерезидентов, представительств юридических лиц-нерезидентов в Украине (включая инвесторов по соглашению о разделе продукции на территории Украины) и осуществление операций по ним;

выпуска и погашения сберегательных (депозитных) сертификатов, номинированных в банковских металлах.

Также Национальный банк отменил требование о необходимости представления в банк физическим лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, копии документа, подтверждающего взятие его на учет соответствующим контролирующим органом. Поэтому банки смогут самостоятельно получать такие сведения из данных, обнародованы на официальном веб-сайте Государственной налоговой службы Украины;

Нацбанк разрешил физическим лицам заключать договора цифровым собственноручной подписью и обязал инвесторов, и номинальных держателей подавать в банк копию документа об их постановке на учет в контролирующем органе.