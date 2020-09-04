Черкасский "Азот" Фирташа обжаловал в суде отказ Украины вводить квоты на импорт удобрений

Окружной админсуд открыл производство по иску Черкасского "Азота" к Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) Минэкономики из-за отказа вводить квоты на импорт минеральных удобрений в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Group DF, передает БизнесЦензор.

В исковом заявлении ОАО "Азот" требует признать противоправными действия Минэкономики при подготовке выводов в рамках проведенного специального расследования относительно импорта в Украину азотных удобрений; отменить решение МКМТ от 22 июня, которым ведомство прекратило спецрасследование в отношении импорта удобрений без применения специальных мер.

Также "Азот" требует принять решение на основе первоначальных основных фактов и выводов, которые направлялись членам МКМТ к рассмотрению в рамках специального расследования.

Суд обязал МКМТ Минэкономики предоставить все копии решений, заключений и других документов, касающихся расследования в отношении импортных квот, и которые направлялись членам МКМТ, а также подробную информацию о том, в каком формате происходило голосование за решение о завершении расследования без применения специальных мероприятий.

Черкасский "Азот" входит в азотный бизнес холдинга Ostchem Дмитрия Фирташа.

Как сообщал БизнесЦензор, МКМТ приняла решение не ограничивать поставки в Украину минеральных удобрений.

Как сообщалось, ранее глава Госгеокадастра, экс-уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко заявил, что президент Владимир Зеленский считает нецелесообразным ограничение импорта удобрений в страну.

Ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка заявил, что министерство рассматривает возможность введения квот на импорт минеральных удобрений в страну.

В свою очередь ряд аграрных ассоциаций, импортеров и трейдеров агрохимии публично высказался против данной идеи и призвал правительство от нее отказаться.

Напомним, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) в августе 2019 года возбудила специальное расследование в отношении импорта в Украину некоторых азотных удобрений независимо от страны происхождения и экспорта.

Ранее Антимонопольный комитет Украины признал холдинг Group DF Дмитрия Фирташа монополистом на рынке реализации азотных удобрений в Украине, однако окончательное решение по этому делу до сих пор не вынесено.

Напомним, ранее Украина приняла решение повысить пошлины на импорт российских минеральных удобрений до 42,96%, а также ввела санкции против крупнейших российских производителей.