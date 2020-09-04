Суд подтвердил законность решения НБУ об отказе согласовывать Шульгу в набсовет "Укрэксимбанка"
Окружной административный суд Киева 2 сентября 2020 года отказал в удовлетворении иска Аллы Шульги к Национальному банку Украины, подтвердив законность решения регулятора об отказе в согласовании Шульги в наблюдательном совете государственного "Укрэксимбанка".
О этом пресс-служба НБУ сообщила Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.
"Окружной административный суд Киева 2 сентября 2020 года отказал в удовлетворении административного иска Шульги к НБУ. Таким образом, суд подтвердил законность решения НБУ об отказе в согласовании Шульги на должность члена наблюдательного совета АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины", – заявили в НБУ.
Как сообщалось, 3 ноября 2019 года Кабинет министров Украины прекратил полномочия члена набсовета "Укрэксимбанка" (представителя государства по квоте Верховной Рады) Шульги, чью кандидатуру на эту должность отказался согласовать Нацбанк.
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