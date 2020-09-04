В Раде не хватило голосов за отмену торгового договора в рамках СНГ

Верховная Рада отклонила проект закона "О выходе из Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки".

Как передает БизнесЦензор, соответствующий законопроект №0048 не набрал достаточного количества голосов, "за" его принятие проголосовали 223 народных депутата при минимально необходимых 226.

Соответствующее соглашение было подписано в 2010 году и ратифицировано Верховной Радой Украины в июле 2011 года.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, Украина не участвует в реализации этого соглашения, а также не имеет каких-либо финансовых обязательств, возникших за время его действия.