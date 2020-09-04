Минздрав ведет переговоры о закупке вакцин от коронавируса после их регистрации

Министерство здравоохранения ведет ряд переговоров с иностранными компаниями относительно закупки вакцин от COVID-19 сразу же после их регистрации.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде 4 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы ведем переговоры с компанией AstraZeneca относительно количества вакцин, которые, когда они будут готовы, - поставить нам. Уже принято решение, что в случае подтверждения мы готовы внести предоплату. Помимо этого, ведем переговоры с китайским производителем, которые также находятся на третьей стадии испытаний. Также Украину приняли в инициативу COVAX по распределению вакцин - 20% от количества населения, порядка 8 млн доз для нашей страны. Продолжается процесс подписания соответствующих договоренностей, меморандумов, чтобы после регистрации вакцин мы могли их получить. Также коммуницируем с другими компаниями", - сказал Степанов.

Помимо этого, министр сообщил, что Минздрав наращивает мощности по борьбе с пандемией.

"Лабораторные центры обеспечены тестами приблизительно на 1,5 месяца. Тесты закупают в основном у двух украинских производителей, они также закупаются за средства Всемирного банка. За пять месяцев мы возобновили работу лабораторных центров (с четырех до 69), и увеличили количество ПЦР-тестов в сутки с 200 до почти 25 тыс. Общее число сделанных тестов уже достигло почти 1,7 млн", - сообщил Степанов.

Он также отметил, что изменилась ситуация с заболеваемостью медиков на COVID-19: к настоящему времени количество заболевших врачей уменьшилась почти в четыре раза.

"Когда я возглавил министерство, в стране были огромные проблемы с обеспечением средствами индивидуальной защиты медиков. Этот дефицит ликвидирован. К началу осени на остатках в больницах есть более 1,4 млн костюмов и халатов (в среднем трехмесячное обеспечение), почти 5 млн масок и 1,3 млн респираторов, а также 5,4 млн перчаток", - добавил Степанов.