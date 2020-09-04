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Киевсовет одобрил кредит ЕБРР на 50 миллионов евро для закупки новых вагонов метро

Киевсовет одобрил кредит ЕБРР на 50 миллионов евро для закупки новых вагонов метро

Киевсовет предоставил гарантии Европейскому банку реконструкции и развития для заключения соглашения на 50 млн евро для покупки 50 новых вагонов метро.

Об этом говорится в сообщении Киевсовета, передает БизнесЦензор.

В рамках программы модернизации городского транспорта столицы Киевсовет 24 октября 2019 года утвердил соглашение о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития. Согласно документу, ЕБРР обеспечит финансирование программы в размере около 50 млн евро. За эти средства должны приобрести для Киевского метрополитена до 50 новых вагонов.

"Сегодняшним решением Киевсовет предоставил Европейскому банку реконструкции и развития гарантию для обеспечения выполнения долговых обязательств Киевского метрополитена. Плата гарантии для обеспечения исполнения обязательств по договору с ЕБРР составляет 17 тыс. грн. В целом соглашение позволит приобрести до 50 новеньких вагонов для столичной подземки. Это обеспечит бесперебойную перевозку пассажиров метрополитена. Также мы сможем уменьшить нагрузку на наземный транспорт, в свою очередь улучшит экологическую ситуацию в столице", - отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.

Сегодня инвентарный парк вагонов насчитывает 821 единицу. Ежедневно в час "пик" на линии выпускается 546 вагонов. В прошлом году Киевским метрополитеном перевезено почти 500 млн пассажиров.

Автор: 

ЄБРР (771) Київ (4678) Метрополітен (611) вагони (659)


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