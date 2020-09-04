Киевсовет одобрил кредит ЕБРР на 50 миллионов евро для закупки новых вагонов метро

Киевсовет предоставил гарантии Европейскому банку реконструкции и развития для заключения соглашения на 50 млн евро для покупки 50 новых вагонов метро.

Об этом говорится в сообщении Киевсовета, передает БизнесЦензор.

В рамках программы модернизации городского транспорта столицы Киевсовет 24 октября 2019 года утвердил соглашение о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития. Согласно документу, ЕБРР обеспечит финансирование программы в размере около 50 млн евро. За эти средства должны приобрести для Киевского метрополитена до 50 новых вагонов.

"Сегодняшним решением Киевсовет предоставил Европейскому банку реконструкции и развития гарантию для обеспечения выполнения долговых обязательств Киевского метрополитена. Плата гарантии для обеспечения исполнения обязательств по договору с ЕБРР составляет 17 тыс. грн. В целом соглашение позволит приобрести до 50 новеньких вагонов для столичной подземки. Это обеспечит бесперебойную перевозку пассажиров метрополитена. Также мы сможем уменьшить нагрузку на наземный транспорт, в свою очередь улучшит экологическую ситуацию в столице", - отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.

Сегодня инвентарный парк вагонов насчитывает 821 единицу. Ежедневно в час "пик" на линии выпускается 546 вагонов. В прошлом году Киевским метрополитеном перевезено почти 500 млн пассажиров.