Минобороны подписало договор о достройке еще одного проблемного ЖК "Укрбуда"

Находящееся в управлении Минобороны "28 Управление начальника работ", ХК "Киевгорстрой" и ООО "Фортабуд" заключили дополнительный договор о строительстве жилищного комплекса "Чарівне місто" по адресу ул. Бориспольская, 18.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, передает БизнесЦензор.

При этом доля площадей ЖК для нужд Министерства обороны в новом договоре не изменилась.

Как отмечается в сообщении, договор о достройке проблемного объекта корпорации "Укрбуд" был подписан после отмены ареста земельного участка.

"Так, учреждение Минобороны "28 Управление начальника работ" подала соответствующие апелляционные жалобы, которые в дальнейшем были довольны соответствующими постановлениями Печерского районного суда города Киева и Киевского апелляционного суда", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, ранее Кабмин позволил Минобороны перезаключить договоры на достройку объектов "Укрбуда", часть из которых были заключены с нарушениями и являются предметом судебных разбирательств.

Речь идет о ЖК "Чарівне місто" (ул. Бориспольская, 18), ЖК "Оберег-2" (ул. Бориспольская, 30а, 40), ЖК "Urban Park" (ул. Магнитогорская, 5) и ЖК "Art House" (ул. Максимовича, 3).

Условиями договоров c "Укрбудом" была предусмотрена передача Минобороны от 5 до 10% построенного жилья. Сейчас же в судах с участием прокуратуры и представителей Кабмина рассматривается вопрос недействительности двух договоров с "Укрбудом", поскольку они заключены с нарушением законодательства.

В частности, НАБУ с 2018 года расследует незаконные действия при строительстве жилья для военнослужащих на ул. Магнитогорская, 5 в Киеве. Здесь на 8 га, принадлежащих военным, построят 10 домов по 25 этажей. В целом появится 4455 квартир, из которых военные получат всего 150 или 3,3%.

Кроме того, в хозсуде оспаривается сделка о строительстве ЖК "Чарівне місто" по ул. Бориспольская, 18.