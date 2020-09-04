Шмыгаль пообещал увеличить финансирование еще не запущенной программы кредитования до 10 миллиардов

Программа портфельных государственных гарантий в 2021 году будет с 5 млрд грн увеличена минимум до 10 млрд грн.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на "Форуме МСП. Перезагрузка" в пятницу, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С учетом мультипликатора это позволит привлечь до 100 млрд грн", – сказал премьер.

Глава правительства добавил, что целью является снизить эффективные ставки кредитования в среднем до 10% с нынешних 13-15% годовых.

По словам Шмыгаля, доступность кредитования обсуждается с новым главой Нацбанка Кириллом Шевченко на встречах, которые проходят несколько раз в неделю.

В то же время премьер подчеркнул, что при этом необходимо избегать резких изменений, так как они могут привести к инфляционным и курсовым шокам.

"Изменения будут быстрыми, но плавными", – сказал глава правительства.

Как сообщалось, Верховная Рада на минувшей неделе внесла изменения в закон "О государственном бюджете на 2020 год" для внедрения механизма предоставления государственных гарантий на портфельной основе и "финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем". Они еще не подписаны президентом.

Принятым законом предусмотрено предоставлени госгарантий по кредитам для микро-, малого и среднего бизнса в объеме до 5 млрд грн на портфельной основе. Эта программа обсуждается с весны и должна была заработать в августе.