Минюст призвал нардепов остановить взыскание 10 млрд с "Приватбанка" в пользу Суркисов
Министерство юстиции призывает народных депутатов зарегистрировать в Верховной Раде и в кратчайший срок принять законопроект, запрещающий взыскание с государственного "Приватбанка" около 10 млрд грн в пользу офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.
Как передает БизнесЦензор, об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил на своей странице в сети Facebook.
Министр напомнил, что не согласен с решением Печерского райсуда, который разрешил взыскание этих средств с "Приватбанка" в качестве обеспечения по иску, даже не приняв решение по сути дела.
"Постановление незаконное, наглое и глупое, о чем уже много было сказано. Но судебные решения являются обязательными к исполнению. Ожидать рассмотрения апелляции/кассации – долго и положительный результат рассмотрения далеко не гарантирован. Поэтому мы подготовили законопроект, который дает возможность не совершать принудительное исполнение этого постановления", – написал Малюська.
Министр призвал внести законопроект в парламент народных депутатов, поскольку, по его словам, согласование документа в Кабмине займет время.
"У нас счет идет даже не на дни, а на часы… Речь идет не просто о деньгах "Приватбанка" (хотя это тоже важно). "Приватбанк" ежегодно платит дивиденды, и размер их больше, чем 10 миллиардов. Поэтому отобрать 10 миллиардов у "Привата" – это отобрать их у медиков, педагогов и пенсионеров, которые финансируются из бюджета", – подчеркнул Малюська.
Как сообщалось, Печерский райсуд Киева под председательством судьи Сергея Вовка разрешил компаниям братьев Суркисов взыскать с "Приватбанка" $350 млн (около 10 млрд грн), которые находились на счетах кипрского филиала банка и были конвертированы в капитал в процессе его национализации.
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в процессе были задействованы практически все возможные судебные манипуляции. Однако уже на следующий день тот же судья Вовк возобновил исполнительное производство по заявлению компаний Суркисов о взыскании с "Приватбанка" части вышеуказанной суммы в размере $164,5 млн.
Ранее государственный "Приватбанк" заявил, что офшорные компании братьев Суркисов прибегли к манипуляции автоматизированным распределением судовых дел в пользу судьи Печерского суда Киеве Сергея Вовка.
"Приватбанк" 12 августа обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением о противоправном назначении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка на дело № 757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты.
Сумма заявленных в последнем иске требований офшоров Суркисов с учетом изменения, внесенного 6 августа, достигла $350 млн (из которых $102 млн - проценты).
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И, конечно, чистое совпадение, что, по нашей информации, незадолго до того, как Печерский суд принял свое одиозное решение, один почетный президент ФФУ имел разговор с одним почетным первым помощником президента. И разговор этот был результативным на все 33% от суммы иска в 350 млн долл. за решение в пользу истцов. Кстати, списать эти деньги со счетов банка могут уже сегодня, не дожидаясь будущих апелляций.
Чем бы ни закончился этот постыдный пример торжества бабла над законом и договорняка над здравым смыслом, мы должны помнить, что кейс суркисовых офшоров - лишь один эпизод из океана других таких же вопиюще несправедливых решений. Эта история - очередное напоминание, что ключевой реформой в Украине должна быть реформа судебной системы. Именно ею должен начинаться и заканчиваться день нынешних реформаторов, иначе все остальные усилия и достижения не стоят ничего. Их всегда можно будет оспорить в суде с хорошей скидкой. И когда в твоей стране власть захватывают Высший совет правосудия с Окружным административным в авангарде, стыдно постить фоточки «с первого сентября» или инспектировать строительство полтавских дорог. Это уже не молчаливое одобрение, это преступное бездействие.
Конечно, мы могли бы написать, что вопиющее беззаконие, которым пропиталась украинская судебная система, происходит без участия Банковой. Там, мол, тоже обеспокоены, но не имеют ни понимания, ни опыта, чтобы придумать решение этой проблемы. Но мы не напишем. Представлять Зеленского неким простофилей, для которого все слишком сложно, чтобы разбираться, и за спиной которого что-то мутят хитрые и ушлые соратники, которым он наивно доверяет, - унизительно и для президента, и для нас. Он не глуп и не глух. Но это лишь усиливает его персональную ответственность за беззаконие в стране.
https://zn.ua/macrolevel/juridicheskaja-bisikleta-surkisov.html
Супер-наглость и абсурдность данноого решения в том, что дело еще не рассматривалось по сути (раасмотрения по сути еще не было), а деньги - уже требуют вернуть Суркисам "в обеспечение их искра"
на сквозь продажные "судьи". В качестве воздействия на этих моральных уродов,
нужно провести децимацию т.е. посадить каждого десятого "судью", без всяких следствий и разбирательств, с конфискацией всего не посильно нажитого.
Не вскочи Порошенко на бульдозер - псевдопатриоты разорвали бы страну.
идёт охота -
На серых хищников
Матёрых и щенков!
Лично я за раскулачивание олигархов. Но - всех, без разбора партийной принадлежности