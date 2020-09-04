Минюст призвал нардепов остановить взыскание 10 млрд с "Приватбанка" в пользу Суркисов

Министерство юстиции призывает народных депутатов зарегистрировать в Верховной Раде и в кратчайший срок принять законопроект, запрещающий взыскание с государственного "Приватбанка" около 10 млрд грн в пользу офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил на своей странице в сети Facebook.

Министр напомнил, что не согласен с решением Печерского райсуда, который разрешил взыскание этих средств с "Приватбанка" в качестве обеспечения по иску, даже не приняв решение по сути дела.

"Постановление незаконное, наглое и глупое, о чем уже много было сказано. Но судебные решения являются обязательными к исполнению. Ожидать рассмотрения апелляции/кассации – долго и положительный результат рассмотрения далеко не гарантирован. Поэтому мы подготовили законопроект, который дает возможность не совершать принудительное исполнение этого постановления", – написал Малюська.

Министр призвал внести законопроект в парламент народных депутатов, поскольку, по его словам, согласование документа в Кабмине займет время.

"У нас счет идет даже не на дни, а на часы… Речь идет не просто о деньгах "Приватбанка" (хотя это тоже важно). "Приватбанк" ежегодно платит дивиденды, и размер их больше, чем 10 миллиардов. Поэтому отобрать 10 миллиардов у "Привата" – это отобрать их у медиков, педагогов и пенсионеров, которые финансируются из бюджета", – подчеркнул Малюська.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева под председательством судьи Сергея Вовка разрешил компаниям братьев Суркисов взыскать с "Приватбанка" $350 млн (около 10 млрд грн), которые находились на счетах кипрского филиала банка и были конвертированы в капитал в процессе его национализации.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в процессе были задействованы практически все возможные судебные манипуляции. Однако уже на следующий день тот же судья Вовк возобновил исполнительное производство по заявлению компаний Суркисов о взыскании с "Приватбанка" части вышеуказанной суммы в размере $164,5 млн.

Ранее государственный "Приватбанк" заявил, что офшорные компании братьев Суркисов прибегли к манипуляции автоматизированным распределением судовых дел в пользу судьи Печерского суда Киеве Сергея Вовка.

"Приватбанк" 12 августа обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением о противоправном назначении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка на дело № 757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты.

Сумма заявленных в последнем иске требований офшоров Суркисов с учетом изменения, внесенного 6 августа, достигла $350 млн (из которых $102 млн - проценты).