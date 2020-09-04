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Новини
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Минюст призвал нардепов остановить взыскание 10 млрд с "Приватбанка" в пользу Суркисов

Минюст призвал нардепов остановить взыскание 10 млрд с

Министерство юстиции призывает народных депутатов зарегистрировать в Верховной Раде и в кратчайший срок принять законопроект, запрещающий взыскание с государственного "Приватбанка" около 10 млрд грн в пользу офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил на своей странице в сети Facebook.

Министр напомнил, что не согласен с решением Печерского райсуда, который разрешил взыскание этих средств с "Приватбанка" в качестве обеспечения по иску, даже не приняв решение по сути дела.

"Постановление незаконное, наглое и глупое, о чем уже много было сказано. Но судебные решения являются обязательными к исполнению. Ожидать рассмотрения апелляции/кассации – долго и положительный результат рассмотрения далеко не гарантирован. Поэтому мы подготовили законопроект, который дает возможность не совершать принудительное исполнение этого постановления", – написал Малюська.

Министр призвал внести законопроект в парламент народных депутатов, поскольку, по его словам, согласование документа в Кабмине займет время.

"У нас счет идет даже не на дни, а на часы… Речь идет не просто о деньгах "Приватбанка" (хотя это тоже важно). "Приватбанк" ежегодно платит дивиденды, и размер их больше, чем 10 миллиардов. Поэтому отобрать 10 миллиардов у "Привата" – это отобрать их у медиков, педагогов и пенсионеров, которые финансируются из бюджета", – подчеркнул Малюська.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева под председательством судьи Сергея Вовка разрешил компаниям братьев Суркисов взыскать с "Приватбанка" $350 млн (около 10 млрд грн), которые находились на счетах кипрского филиала банка и были конвертированы в капитал в процессе его национализации.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в процессе были задействованы практически все возможные судебные манипуляции. Однако уже на следующий день тот же судья Вовк возобновил исполнительное производство по заявлению компаний Суркисов о взыскании с "Приватбанка" части вышеуказанной суммы в размере $164,5 млн.

Ранее государственный "Приватбанк" заявил, что офшорные компании братьев Суркисов прибегли к манипуляции автоматизированным распределением судовых дел в пользу судьи Печерского суда Киеве Сергея Вовка.

"Приватбанк" 12 августа обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением о противоправном назначении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка на дело № 757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты.

Сумма заявленных в последнем иске требований офшоров Суркисов с учетом изменения, внесенного 6 августа, достигла $350 млн (из которых $102 млн - проценты).

Автор: 

Мін’юст (631) Суркіс (175) Приватбанк (1781) Малюська Денис (74)


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Топ коментарі
+7
По-моєму, суркіси вже нюх втрачають. Посягають на народні гроші. А це вже може безкарно і не пройти.
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04.09.2020 21:56
+6
Як Вовка не годуй, а йому все мало. Але нічого. Буде і на вашій вулиці правосуддя. Все пригадають...
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04.09.2020 21:53
+4
всех судейских сук на фонари с их выродками и внуками!
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05.09.2020 07:03
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Як Вовка не годуй, а йому все мало. Але нічого. Буде і на вашій вулиці правосуддя. Все пригадають...
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04.09.2020 21:53 Відповісти
По-моєму, суркіси вже нюх втрачають. Посягають на народні гроші. А це вже може безкарно і не пройти.
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04.09.2020 21:56 Відповісти
Вони вже давно так нещадно грабують Україну разом з бєнями та медведчуками , що нікому в світі так красти не вдавалося . До недавніх часів прикривалися футбольним Динамо(ну це вже вболівальники розуміють) . Гнати з країни цих сєпарів-крадунів , або , ще краще віддати в США до бєні в придачу . А ще краще в улюблену ними росію до ху..а - вони цього найбільше бояться ! Он як обміняні беркути - краще в Україні в тюрмі .
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05.09.2020 09:10 Відповісти
Сволочи, когда они наконец подавятся всем этим???
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04.09.2020 22:29 Відповісти
У Всесвіті ще не зафіксовано "чорних дір", які, наситившись, раптом би перестали тягнути все навколишнє у своє нутро.
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05.09.2020 08:20 Відповісти
всех судейских сук на фонари с их выродками и внуками!
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05.09.2020 07:03 Відповісти
Судебный произвол - иначе решение, https://zn.ua/ECONOMICS/pecherskij-sud-udovletvoril-isk-bratev-surkisov-k-privatbanku-na-350-mln.html вынесенное вчера поздним вечером Печерским районным судом Киева , не назовешь.

И, конечно, чистое совпадение, что, по нашей информации, незадолго до того, как Печерский суд принял свое одиозное решение, один почетный президент ФФУ имел разговор с одним почетным первым помощником президента. И разговор этот был результативным на все 33% от суммы иска в 350 млн долл. за решение в пользу истцов. Кстати, списать эти деньги со счетов банка могут уже сегодня, не дожидаясь будущих апелляций.
Чем бы ни закончился этот постыдный пример торжества бабла над законом и договорняка над здравым смыслом, мы должны помнить, что кейс суркисовых офшоров - лишь один эпизод из океана других таких же вопиюще несправедливых решений. Эта история - очередное напоминание, что ключевой реформой в Украине должна быть реформа судебной системы. Именно ею должен начинаться и заканчиваться день нынешних реформаторов, иначе все остальные усилия и достижения не стоят ничего. Их всегда можно будет оспорить в суде с хорошей скидкой. И когда в твоей стране власть захватывают Высший совет правосудия с Окружным административным в авангарде, стыдно постить фоточки «с первого сентября» или инспектировать строительство полтавских дорог. Это уже не молчаливое одобрение, это преступное бездействие.
Конечно, мы могли бы написать, что вопиющее беззаконие, которым пропиталась украинская судебная система, происходит без участия Банковой. Там, мол, тоже обеспокоены, но не имеют ни понимания, ни опыта, чтобы придумать решение этой проблемы. Но мы не напишем. Представлять Зеленского неким простофилей, для которого все слишком сложно, чтобы разбираться, и за спиной которого что-то мутят хитрые и ушлые соратники, которым он наивно доверяет, - унизительно и для президента, и для нас. Он не глуп и не глух. Но это лишь усиливает его персональную ответственность за беззаконие в стране.
https://zn.ua/macrolevel/juridicheskaja-bisikleta-surkisov.html
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05.09.2020 13:19 Відповісти
...рехформа судової системи?
Минюст призвал нардепов остановить взыскание 10 млрд с "Приватбанка" в пользу Суркисов - Цензор.НЕТ 9795
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06.09.2020 19:13 Відповісти
"Решение Печерского суда обойдется налогоплательщикам в круглую сумму. Если оно останется в силе, то "цена" иска братьев Суркисов составит около 230 грн с каждого жителя Украины, и более 580 грн с каждого работающего"

Супер-наглость и абсурдность данноого решения в том, что дело еще не рассматривалось по сути (раасмотрения по сути еще не было), а деньги - уже требуют вернуть Суркисам "в обеспечение их искра"
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05.09.2020 13:43 Відповісти
Судейскую банду нужно ликвидировать, лучше пусть "кухарки" судят, чем эти охамевшие,
на сквозь продажные "судьи". В качестве воздействия на этих моральных уродов,
нужно провести децимацию т.е. посадить каждого десятого "судью", без всяких следствий и разбирательств, с конфискацией всего не посильно нажитого.
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05.09.2020 16:19 Відповісти
Пока не начнется отстрел волков, до тех пор зеленые твари будут беспредельничать.
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05.09.2020 18:37 Відповісти
А теперь смотрим на реакцию зебилов в парламенте. Если слуги народа подпишутся под этим законом - будет норм, если они сольются или заблокируют расмотгрение, то значит они с мертведчуками - партнеры по разграблению страны.
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05.09.2020 18:40 Відповісти
В феврале 14-го была максимально выгодная ситуация рассчитаться с бандитами, выжившими в 90-е..
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05.09.2020 20:17 Відповісти
Была до того момента, пока Порошенко не вскочил на бульдозер. С этого момента олигархия постепенно стала всё брать под свой контроль, ведь олигарх Порошенко - их агент, который косит под патриота.
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05.09.2020 22:46 Відповісти
Вы желали войны всех против всех?
Не вскочи Порошенко на бульдозер - псевдопатриоты разорвали бы страну.
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05.09.2020 23:43 Відповісти
а откаты кто вернет?
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06.09.2020 08:24 Відповісти
Вовки шматують Україну, банда Бені грабує бюджет по третьому колу, тому що перший раз взяли гроші з бюджету для підтримки свого банку, другий раз коли міліони долярів взяли собі як кредити а в заставу дали туалетні будки ,третій раз коли держава влила в пустий ,пограбований ними банк міліарди бюджетних гривень і тепер вони хочуть ще раз грабанути міліарди. Дивує позиція нашого Зельоного харанта ,який мовчить бо напевно так виглядає обіцянка побороти бідність,боротись з баригами, а на весні всіх посадити. Харант епер каже що він не може втручатись, що це не його компетенція всі ці вовки БО ВІН РОЗНОСИТЬ ПОСИЛКИ.
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06.09.2020 10:59 Відповісти
"...отобрать 10 миллиардов у "Привата" - это отобрать их у медиков, педагогов и пенсионеров, которые финансируются из бюджета...". Коли міністр ідіот, то це, як кажуть, надовго, адже відповідно до п. 21 постанови КМУ від 05.06.19 №594, " ...держава не відповідає за зобов'язаннями ПриватБанку...". Тож ніяких пенсіонерів тут і близько немає. А, і оцей недолугий закон "Про виконавче провадження", і судова рехформа, відповідно до якої відбувається отаке кривосуддя, і сам віджим ПриватБанку, всі підписані Мальдівським Баригою, тому відповідати за весь цей беспредел має той хто його влаштував.
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06.09.2020 19:10 Відповісти
БАНК БАНКРУТ, В ЯКИЙ ВЛИЛИ 200 МІЛЬЯРДІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, всіх минулих власників банку потрібно судити, відкривати справи про відмивання коштів уже сьогодні, що це країна ідіотів яку олігархи обкрадають на тому самому не раз, а уже двічі як мінімум?
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06.09.2020 19:53 Відповісти
В нас судді вище нардепів, та мабуть Бога. Може їх вже на цих Вовків оголосити полювання. Як у Висоцького: "идет охота на волков
идёт охота -
На серых хищников
Матёрых и щенков!
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06.09.2020 20:11 Відповісти
Не очень понятна суть дела. Если деньги Суркисов были на счетах и их прихватизировали при национализации, то их надо отдать или нет? И что за вопли про дивиденды? У банка полно акционеров, а страдать должны бюджетники?

Лично я за раскулачивание олигархов. Но - всех, без разбора партийной принадлежности
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07.09.2020 01:16 Відповісти
По закону при прихватизации связанные с владельцами лица вместо депозитов должны были получить акции банка (ценой 1 гривну) что и дали Суркисам. Теперь они судятся и доказывают что не были связаны с Беней на тот момент. По дивидендам - так как банк государственный пока, то получатель дивидендов - держава, и соответственно, в случае выплат Суркисам упадёт ее доход от этого банка (а может и в минус уйти).
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07.09.2020 08:19 Відповісти

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