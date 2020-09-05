РГК отрицает информацию о том, что работает на рынке поставок газа

Региональная Газовая Компания отрицает информацию о том, что работает на рынке поставок газа.

Об этом сообщает пресс-служба РГК, передает БизнесЦензор.

"В официальном релизе НАК "Нафтогаз Украины" допустила досадную ошибку, заявив, что Региональная Газовая Компания имеет отношение к расчетам за поставки газа. Подчеркиваем, РГК никогда не имела каких-либо газовых контрактов с "Нафтогазом" и не работает на рынке поставок газа", - сообщает РГК.

В сообщении указывается, что РГК не предоставляла прав на пользование своим брендом никому из поставщиков газа.

"Поэтому советуем государственном газовому монополисту исправить фактические ошибки в своем релизе и осуществить все необходимые действия для предотвращения распространения недостоверной информации", - сообщает РГК.

По данным компании, "это не первый случай, когда недобросовестные участники рынка пытаются использовать бренд РГК в грязной кампании по захвату и монополизации рынка газа".

"Мы никогда не прибегали к подобным действиям и рекомендуем всем не нарушать правила честной и открытой конкуренции. Подчеркиваем, что РГК работает на рынке распределения газа, создает и внедряет современные сервисы для клиентов", - сообщает компания.