В Украине очередной антирекорд по уровню заболеваемости коронавирусом за сутки

В Украине за сутки по состоянию на утро 5 сентября обнаружено 2 836 новы случаев заболевания коронавирусом, что является очередным антирекордом.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество обнаруженных случаев коронавируса в Украине – 133 787, количество летальных случаев – 2 811, количество случаев выздоровления – 61 649, продолжают болеть – 69 327 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено во Львовской области – 15 507, Киеве – 14 792, Черновицкой области – 10 958, Харьковской области – 10 692, Ивано-Франковской области – 10 011.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 4 сентября обнаружено 2 723 новых случая коронавируса.

В Украине за сутки по состоянию на утро 3 сентября обнаружено 2 430 новых случаев заболевания коронавирусом.

На минувшей неделе Кабинет министров принял решение продлить адаптивный карантин до 31 октября, ужесточив ограничения. В частности, во всех регионах запрещено проведение дискотек, концертов (кроме проводимых заведениями культуры), работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.

В свою очередь Госкомиссия ТЭБ и ЧС пересмотрела эпидемическое зонирование в Украине с 31 августа. Теперь в "красную" зону кроме Черновцов вошел Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Измаил, а также ряд других городов и районов.