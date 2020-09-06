Посол Украины призвал Германию к введению эмбарго на импорт газа и нефти из России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Федеральное правительство к внедрению трехмесячного эмбарго на импорт газа и нефти из России как реакцию на отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в Германии, передает БизнесЦензор.

"В контексте обнародования Федеральным правительством неоспоримых доказательств отравления российского оппозиционера Алексея Навального химическим оружием из группы "Новичок" в немецком обществе начались оживленные дебаты по адекватному ответу Кремлю и всему пересмотру германо-российских отношений. В центре особого внимания оказался вопрос о возможном прекращении строительства газопровода "Северный поток-2", - сказано в сообщении.

Мельник также высказался отночительно строительства газопровода "Северный поток-2".

Глава украинской дипмиссии в Германии отметил, что одного только замораживания или даже полного отказа от газопровода "Северный поток-2" для сдерживания агрессивной политики Кремля будет явно недостаточно.

Наиболее действенным механизмом, по мнению посла, могло бы стать введение по меньшей мере трехмесячного эмбарго на импорт в Германии российского газа, нефти и другого критически важного для РФ сырья.

Кроме того, Мельник призвал официальный Берлин принять решение о введении моратория на инвестиции в российскую экономику.