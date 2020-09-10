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Шмыгаль предложил Зеленскому назначить гендиректором "Укроборонпрома" экс-нардепа партии Витренко, – СМИ

Шмыгаль предложил Зеленскому назначить гендиректором

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес президенту Владимиру Зеленскому представление на назначение генеральным директором "Укроборонпрома" Сергея Тихонова, который в настоящее время возглавляет департамент безопасности и оборонно-промышленного комплекса в Офисе президента.

"Премьер уже подал представление", - сообщил агентству Интерфакс-Украина источник в правительстве, передает БизнесЦензор.

По словам собеседника, гендиректором "Укроборонпрома" предлагается назначить Сергея Тихонова.

Тихонов был народным депутатом Верховной Рады III и IV созывов (1998-2006) от Прогрессивной социалистической партии Украины Натальи Витренко и блока "За единую Украину" Владимира Литвина.

Как сообщалось, указ о назначении Айвараса Абромавичуса главой госконцерна "Укрооронпром" президент Владимир Зеленский подписал 30 августа, уволив с этой должности Павла Букина.

10 июля министр экономического развития в 2014-2016 годах Айварас Абромавичус избран главой наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром", в который он был введен 12 июня указом президента Владимира Зеленского.

Зеленський Володимир (2508) Укроборонпром (752) Абромавичус Айварас (85) Шмигаль Денис (1486)


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Топ коментарі
+9
лучше уже вернуть в "работу" саму Витренко: "Наша Ната, против НАТО"! Посмеёмся!
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10.09.2020 11:46
+5
Декларация чувака - https://declarations.com.ua/declaration/nacp_a581ab82-3364-4f8d-a43c-858ad2bbccf6
несколько квадратных километров земли. Дом 450 кв метров - это примерно половина площади старого города Иерусалима. Квартира 100 кв м., 800 тысяч долларов - официально имеющиеся бабки. (вернее 750 тыс - у жены, и только 50 тыс - у нищего мужа). На нее же оформлена фирма, который кроме декларации нигде нет - Интернет про такую не знает.
нормально так наколядовано.
Значит, точно будет работать в Укроборонпроме чисто за совесть.
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10.09.2020 12:55
+4
Дальше Шойгу назначат по совместительству нашим Министром обороны?
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10.09.2020 14:29
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лучше уже вернуть в "работу" саму Витренко: "Наша Ната, против НАТО"! Посмеёмся!
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10.09.2020 11:46 Відповісти
Декларация чувака - https://declarations.com.ua/declaration/nacp_a581ab82-3364-4f8d-a43c-858ad2bbccf6
несколько квадратных километров земли. Дом 450 кв метров - это примерно половина площади старого города Иерусалима. Квартира 100 кв м., 800 тысяч долларов - официально имеющиеся бабки. (вернее 750 тыс - у жены, и только 50 тыс - у нищего мужа). На нее же оформлена фирма, который кроме декларации нигде нет - Интернет про такую не знает.
нормально так наколядовано.
Значит, точно будет работать в Укроборонпроме чисто за совесть.
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10.09.2020 12:55 Відповісти
да нормально, он с 2015г был на посаде - завідувача відділу безпеки та оборонно-промислового комплексу, т.е. это он должен был ловить Свинарчуков в "Укроборонпроме", а не Бигус,
но так как % с оборотов Свинарчуков капали ему - что видно из декларации, естественно он молчал.
видимо это назначения, - этого запроданца в "Укроборонпром", чисто чтоб там сидел Фунт который будет делать то что ему скажут, и его не жалко будет грохнуть если что, как это уже бывало в этом ведомстве.
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10.09.2020 13:45 Відповісти
Всплыла очередная консерва, от Витренко
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10.09.2020 13:16 Відповісти
А з ФСБ погодили призначення?
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10.09.2020 14:13 Відповісти
Из ФСБ назначили!
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10.09.2020 14:29 Відповісти
Дальше Шойгу назначат по совместительству нашим Министром обороны?
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10.09.2020 14:29 Відповісти
А чё не лысого с Квартала?
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10.09.2020 16:44 Відповісти
То что при Януковиче не успел сделать с оборонно-промышленным комплексом Украины гражданин москальщины (параши) Д. Саламатин, сделает другой ватник -Тихонов, но уже при Зеленском...
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10.09.2020 17:02 Відповісти
Шміґоль...
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10.09.2020 17:35 Відповісти

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