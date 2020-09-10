Шмыгаль предложил Зеленскому назначить гендиректором "Укроборонпрома" экс-нардепа партии Витренко, – СМИ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес президенту Владимиру Зеленскому представление на назначение генеральным директором "Укроборонпрома" Сергея Тихонова, который в настоящее время возглавляет департамент безопасности и оборонно-промышленного комплекса в Офисе президента.

"Премьер уже подал представление", - сообщил агентству Интерфакс-Украина источник в правительстве, передает БизнесЦензор.

По словам собеседника, гендиректором "Укроборонпрома" предлагается назначить Сергея Тихонова.

Тихонов был народным депутатом Верховной Рады III и IV созывов (1998-2006) от Прогрессивной социалистической партии Украины Натальи Витренко и блока "За единую Украину" Владимира Литвина.

Как сообщалось, указ о назначении Айвараса Абромавичуса главой госконцерна "Укрооронпром" президент Владимир Зеленский подписал 30 августа, уволив с этой должности Павла Букина.

10 июля министр экономического развития в 2014-2016 годах Айварас Абромавичус избран главой наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром", в который он был введен 12 июня указом президента Владимира Зеленского.