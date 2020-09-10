Шмыгаль предложил Зеленскому назначить гендиректором "Укроборонпрома" экс-нардепа партии Витренко, – СМИ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес президенту Владимиру Зеленскому представление на назначение генеральным директором "Укроборонпрома" Сергея Тихонова, который в настоящее время возглавляет департамент безопасности и оборонно-промышленного комплекса в Офисе президента.
"Премьер уже подал представление", - сообщил агентству Интерфакс-Украина источник в правительстве, передает БизнесЦензор.
По словам собеседника, гендиректором "Укроборонпрома" предлагается назначить Сергея Тихонова.
Тихонов был народным депутатом Верховной Рады III и IV созывов (1998-2006) от Прогрессивной социалистической партии Украины Натальи Витренко и блока "За единую Украину" Владимира Литвина.
Как сообщалось, указ о назначении Айвараса Абромавичуса главой госконцерна "Укрооронпром" президент Владимир Зеленский подписал 30 августа, уволив с этой должности Павла Букина.
10 июля министр экономического развития в 2014-2016 годах Айварас Абромавичус избран главой наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром", в который он был введен 12 июня указом президента Владимира Зеленского.
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несколько квадратных километров земли. Дом 450 кв метров - это примерно половина площади старого города Иерусалима. Квартира 100 кв м., 800 тысяч долларов - официально имеющиеся бабки. (вернее 750 тыс - у жены, и только 50 тыс - у нищего мужа). На нее же оформлена фирма, который кроме декларации нигде нет - Интернет про такую не знает.
нормально так наколядовано.
Значит, точно будет работать в Укроборонпроме чисто за совесть.
но так как % с оборотов Свинарчуков капали ему - что видно из декларации, естественно он молчал.
видимо это назначения, - этого запроданца в "Укроборонпром", чисто чтоб там сидел Фунт который будет делать то что ему скажут, и его не жалко будет грохнуть если что, как это уже бывало в этом ведомстве.