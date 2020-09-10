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Фонд госимущества планирует 15 сентября объявить первый аукцион по продаже заводов "Укрспирта"

Фонд госимущества планирует 15 сентября объявить первый аукцион по продаже заводов

Фонд госимущества Украины планирует 15 сентября объявить первый аукцион по продаже объектов спиртовой отрасли.

Об этом ФГИ сообщает в Facebook, передает БизнесЦензор.

"15 сентября будет объявлен первый аукцион по продаже объектов спиртовой отрасли", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в начале августа глава ФГИ Дмитрий Сенниченко заявлял, что Фонд получил предложения по приватизации 12 спиртзаводов. Всего готовы к приватизационному процессу 41 предприятие.

Напомним, с 1 января 2020 года вступил в силу закон о разгосударствлении спиртовой отрасли согласно которому с 1 июля 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта, в частности, как лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей. Документ позволяет компаниям любой формы собственности производить спирт при условии получения лицензии, а также проводить полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

приватизація (1347) Укрспирт (228) ФДМУ (1364)


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