Фонд госимущества планирует 15 сентября объявить первый аукцион по продаже заводов "Укрспирта"

Фонд госимущества Украины планирует 15 сентября объявить первый аукцион по продаже объектов спиртовой отрасли.

Об этом ФГИ сообщает в Facebook, передает БизнесЦензор.

"15 сентября будет объявлен первый аукцион по продаже объектов спиртовой отрасли", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в начале августа глава ФГИ Дмитрий Сенниченко заявлял, что Фонд получил предложения по приватизации 12 спиртзаводов. Всего готовы к приватизационному процессу 41 предприятие.



Напомним, с 1 января 2020 года вступил в силу закон о разгосударствлении спиртовой отрасли согласно которому с 1 июля 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта, в частности, как лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей. Документ позволяет компаниям любой формы собственности производить спирт при условии получения лицензии, а также проводить полную либерализацию экспорта спирта из Украины.