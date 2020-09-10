НБУ в 2021 году будет применять режим гибкого инфляционного таргетирования, – глава Совета НБУ

Национальный банк Украины в 2021 году будет применять монетарный режим гибкого инфляционного таргетирования с новыми подходами формирования денежно-кредитной политики.

Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин в ходе пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В 2021 году НБУ продолжит применять монетарный режим – хочу обратить внимание – гибкого инфляционного таргетирования, который опирается на плавающий обменный курс с акцентом на поддержание финстабильности и обеспечение устойчивых темпов экономического роста", – сказал Данилишин.

Он отметил, что режим гибкого инфляционного таргетирования допускает временное отклонение инфляции от цели, если это не будет мешать ее возвращению в целевой диапазон на приятном уровне.

"В отдельные краткосрочные периоды инфляция может отклоняться от установленной цели из-за влияния внешних и внутренних шоков, которые находятся за рамками влияния денежно-кредитной монетарной политики", – пояснил глава Совета НБУ.