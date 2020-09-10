Цены производителей промышленной продукции в августе выросли на 2,3%, – Госстат

Цены производителей промышленной продукции Украины в августе 2020 года выросли на 2,3%, тогда как в июле – на 0,4%, а в июне и мае было зафиксировано их снижение соответственно на 2% и 0,6%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В пределах страны в августе к июлю 2020 года цены промпроизводителей увеличились на 2%, тогда как при поставках за ее пределы – на 3,5%.

Частично это обусловлено ростом цен в Украине на добычу углеводородов сразу на 28,9%, а также подорожанием продукции металлургии внутри страны на 3,1% и за ее пределы на 7,2%.

В годовом измерении (к аналогичному месяцу 2019 года) по итогам августа 2020 года цены в промышленности снизились на 4,7%, тогда как по итогам июля – на 7,5%, июня – на 4,6%, мая – на 5,1%. Такой результат обусловлен падением промцен в Украине за год на 6,6%, тогда как при экспортных поставках они увеличились на 2%.

Госстат указал, что с начала года (август 2020 к декабрю 2019 года) рост цен производителей составил 4,6%, в том числе внутри страны – 16,6%.