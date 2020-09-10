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Финансирование сектора безопасности и обороны в 2021 году будет выше, чем в 2020 году, – СНБО

Финансирование сектора безопасности и обороны в 2021 году будет выше, чем в 2020 году, – СНБО

В аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины состоялось совещание по вопросам подготовки оборонного бюджета на 2021 год.

Об этом говорится в сообщении СНБО, передает БизнесЦензор.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что запланированный в проекте бюджета на 2021 год объем финансирования сектора безопасности и обороны Украины составляет 5,92% от ВВП. Данилов напомнил, что соответствующий показатель на 2020 год составлял 5,45% от ВВП", - сказано в сообщении.

Вопрос об увеличении объемов финансирования сектора безопасности и обороны был обработан Министерством финансов Украины во исполнение протокольного решения по итогам совещания, состоявшегося 3 сентября.

"Участники совещания внесли предложения по финансированию потребностей субъектов сектора безопасности и обороны в следующем году. По итогам обсуждения секретарь СНБО Украины предложил субъектам сектора безопасности и обороны проанализировать состояние соответствующего финансирования в первом-третьем кварталах 2020 года и подготовить к 15 октября этого года отчеты об использовании средств", - говорится в сообщении.

При этом Данилов обратил внимание на важность повышения эффективности их использования.

Автор: 

оборона (500) РНБО (508) фінансування (2026)


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Опять уйдут деньги в карманы олигархов, которым Зеленский сдает в аренду Украины, как и деньги на короновирус. Сколько веревочке не виться, а отвечать придется.
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10.09.2020 18:05 Відповісти

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