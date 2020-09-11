В Киеве ограничивают работу спортзалов из-за вхождения в "оранжевую" зону, – Кличко

В связи с увеличением количества больных COVID-19 Киев вошел в "оранжевой" зоны эпидемиологической опасности. Поэтому, по решению правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в столице снова введут ряд ограничений, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает БизнесЦензор.

Кличко отметил, что вхождение в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности предусматривает следующие ограничения:

Проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек - один человек на 10 кв. метров площади здания.

Запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме отелей.

Посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек.

Проведение медучреждениями плановых госпитализаций временно ограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента.

Запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 кв. м. помещения.

Запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха - санатории и лагеря в столице и пригороде.

Перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

Как писал БизнесЦензор, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 10 сентября, было принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.

В Украине по состоянию на утро 11 сентября зафиксировали очередной антирекорд по обнаружению заболеваний коронавирусом – 3 144.