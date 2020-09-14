Зеленский пообещал предоставить фермерам кредиты под 5% для борьбы с засухой

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства получило задание по подготовке программы поддержки фермеров, пострадавших от засухи. В частности, предусматривается расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщает Офис президента Украины, передает БизнесЦензор.

"Кроме программы "5-7-9%", будет выделена часть в этой программе для фермеров. Прежде всего для пострадавших от засухи в Украине", – отметил Зеленский.

Он добавил, что по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выдано займов на сумму 6 млрд грн.

Кроме того, профильные министерства должны разработать программы орошения. Зеленский подчеркнул, что правительство должно решить вопросы страхования урожая.