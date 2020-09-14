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В Киеве с начала месяца эвакуировали 2 тысячи авто за нарушение парковки, – Кличко

В Киеве с начала месяца эвакуировали 2 тысячи авто за нарушение парковки, – Кличко

Только с начала этого месяца парковочная инспекция эвакуировали более 2000 авто, заявил мэр Киеве Виталий Кличко.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает БизнесЦензор.

"Только с начала этого месяца эвакуировали более 2000 авто. Взыскали более 1 млн гривен с нарушителей. Но еще многие пренебрегают правилами. И продолжают оставлять свои авто в неположенных местах", - заявил Кличко.

Кличко также сообщил, что для авто приезжают в Киев из области или других регионов, в городе обустраивают перехватывающие паркинги, где люди могут въезде в столицу оставить свою машину и дальше ехать общественным транспортом.

"Таких паркингов мы делаем сейчас шесть - вблизи шести станций метро. И первый из них - возле метро "Выдубичи" - работает уже два месяца. Такие же парковки будут у станций метро "Академгородок", "Святошин", "Красный Хутор", "Ипподром", "Сырецкая", - отметил Кличко.

КМДА (863) Київ (4682) парк (46) паркування (160) евакуатор (13)


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